Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kháng cáo vụ tòa kiến nghị trả lại đất trưng dụng cho dân 26/05/2024 14:12

(PLO)- Phần đất mặt tiền đường 30-4 ở Cần Thơ bị trưng dụng từ năm 1987 để xây trường mầm non nhưng đến năm 2008 thì mục đích này không còn, đất bỏ trống và có quyết định bán đấu giá vào năm 2020.

Ngày 26-5, nguồn tin của PLO cho biết, VKSND TP Cần Thơ đã có kháng nghị, người bị kiện là Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có kháng cáo bản án sơ thẩm liên quan đến việc trưng dụng đất của người dân.

Theo đó, VKS kháng nghị theo hướng huỷ một phần quyết định của uỷ ban về sắp xếp nhà đất có liên quan phần đất trưng dụng và đề nghị giữ đúng mục đích trưng dụng ban đầu (như đề nghị khi toà xét xử sơ thẩm).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kháng cáo theo hướng đề nghị bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện.

Phần đất trưng dụng hiện đang bỏ trống. Ảnh: NHẪN NAM

Trước đó, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp trưng dụng đất giữa người khởi kiện mẹ con bà B, người bị kiện là UBND quận Ninh Kiều và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Theo hồ sơ, bố chồng bà B bị nhà nước trưng dụng gần 1.250 m2 (nay còn hơn 1.000 m2, mặt tiền đường 30-4, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để xây trường mầm non từ năm 1987. Đến năm 2008 thì trường mầm non ngưng hoạt động do nhà nước quy hoạch đất đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê.

Từ năm 2008 – 2016, điểm trường mầm non này không còn hoạt động, để trống để giao dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê nhưng chủ đầu tư không nhận.

Năm 2016, dự án bị UBND TP Cần Thơ thu hồi. Đến nay, cơ sở nhà và đất này đang được lập thủ tục bán đấu giá theo chủ trương của UBND TP Cần Thơ đã được phê duyệt…

Mẹ con bà B khởi kiện yêu cầu tòa hủy một phần quyết định của ủy ban (phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị thuộc TP Cần Thơ quản lý, sử dụng) liên quan đến phần đất trưng dụng của gia đình và buộc ủy ban trả lại đất đã trưng dụng cho gia đình.

Sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của mẹ con bà B về việc hủy một phần quyết định của ủy ban liên quan đến phần đất bị trưng dụng của gia đình nêu trên.

Đồng thời, tòa kiến nghị UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục trả lại quyền sử dụng đất trưng dụng cho gia đình.