Tòa kiến nghị UBND TP Cần Thơ trả lại đất đã trưng dụng cho dân 21/05/2024 15:20

(PLO)- Phần đất mặt tiền đường 30-4 ở Cần Thơ bị trưng dụng từ năm 1987 để xây trường mầm non nhưng đến năm 2008 thì mục đích này không còn, đất bỏ trống và có quyết định bán đấu giá vào năm 2020.

TAND TP Cần Thơ vừa xét xử sơ thẩm vụ khiếu kiện quyết định hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp trưng dụng đất giữa người khởi kiện là mẹ con bà B, người bị kiện là UBND quận Ninh Kiều và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

HĐXX đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, kiến nghị UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục trả lại quyền sử dụng đất trưng dụng cho gia đình.

Phần đất hiện đang bỏ trống được rào chắn bằng tôn. Ảnh: NHẪN NAM

Trưng dụng hơn 1.000 m2 đất xây trường mầm non

Theo đơn khởi kiện, năm 1987, UBND TP Cần Thơ (thuộc tỉnh Hậu Giang cũ) ban hành quyết định có nội dung trưng dụng phần đất gần 1.250 m2 của gia đình, giao cho phường xây cất trường mẫu giáo và trạm y tế.

Năm 2008, thấy phần đất bị trưng dụng không còn được sử dụng làm trường mẫu giáo và bị bỏ hoang nên gia đình người khởi kiện đã làm hàng rào bao quanh lại để tránh bị các hộ dân xung quanh lấn chiếm.

Năm 2022, người khởi kiện đại diện gia đình làm đơn kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, yêu cầu trả lại quyền sử dụng đất đã bị trưng dụng nêu trên nhưng bị từ chối…

Trong quá trình kiến nghị, người khởi kiện mới được biết năm 2018, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định 2685 phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị thuộc TP Cần Thơ quản lý, sử dụng, trong đó có phần đất trưng dụng trên; Năm 2020, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định 2683 bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất Trường mầm non Bông Sen khu B, do không còn nhu cầu sử dụng (diện tích còn hơn 1.000 m2).

Sau đó, mẹ con bà B đã làm đơn khởi kiện yêu cầu TAND TP Cần Thơ hủy một phần Quyết định 2685/2018 liên quan đến phần đất của gia đình bà; buộc ủy ban trả lại đất đã trưng dụng cho gia đình.

Hết trưng dụng đem bán đấu giá

Phía người bị kiện là UBND quận Ninh Kiều có văn bản cho biết phần đất trên được trưng dụng xây dựng trường mầm non, đến năm 2008 thì ngưng hoạt động do nhà nước quy hoạch đất đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê.

Từ năm 2008-2016, điểm trường mầm non này không còn hoạt động, để trống để giao dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ cho thuê nhưng chủ đầu tư không nhận. Năm 2016, dự án bị UBND TP Cần Thơ thu hồi. Đến nay, cơ sở nhà và đất này đang được lập thủ tục bán đấu giá theo chủ trương của UBND TP Cần Thơ đã được phê duyệt.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho UBND quận Ninh Kiều đề nghị tòa bác toàn bộ yêu cầu của người khởi kiện.

Phần đất nằm ngay mặt tiền đường 30-4, một trong những con đường lớn ở quận trung tâm TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tòa: Mục đích trưng dụng không còn thì phải trả lại

Xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ nhận định, theo quy định tại các luật Đất đai từ trước đến nay, việc trưng dụng đất là việc Nhà nước sử dụng đất của chủ thể sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định. Việc trưng dụng đất của công dân là luôn có thời hạn và phải trưng dụng đúng với mục đích đã trưng dụng đất. Việc trưng dụng đất xây dựng Trường Mầm non Bông Sen đã thực hiện đúng việc trưng dụng từ năm 1987 đến năm 2008 thì ngưng mục đích trưng dụng.

Theo tòa, khi mục đích trưng dụng không còn thì phải trả lại đất trưng dụng cho gia đình người khởi kiện theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 7 của Nghị quyết số 755/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: “Nhà đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 23/2003 của Quốc hội mà cơ quan Nhà nước đã trưng dụng có thời hạn thì UBND cấp tỉnh giao lại nhà đất ở đó cho chủ sở hữu”.

Từ đó, tòa tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc hủy một phần Quyết định số 2685 liên quan đến phần đất bị trưng dụng của gia đình. Đồng thời, tòa kiến nghị UBND TP Cần Thơ và Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thực hiện các thủ tục trả lại quyền sử dụng đất trưng dụng cho gia đình.