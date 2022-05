Chủ trương huyện, xã cấp biển số xe giúp dân Cà Mau lợi lớn

Ngày 21-5, Công an tỉnh Cà Mau đồng loạt triển khai hoạt động đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô ở cấp huyện, cấp xã. Nhiều người dân tỉnh này đã được hưởng lợi trên thực tế, tiết kiệm được nhiều thời gian, không mất nhiều chi phí đi lại như trước đây.

Trong ngày, ông Trần Quốc An, cư ngụ ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã đến Công an xã này để đăng ký xe mô tô. Với thủ tục nhanh, gọn, ông vui mừng, chia sẻ: " Tôi thấy đây là chủ trương hết sức đúng đắn của Bộ Công an, bởi vì trước đây mình phải đi xa, phải đi tới Công an huyện mới thực hiện được còn hiện nay chỉ cần đến Công an xã là đăng ký được. Vì vậy hết sức thuận lợi cho bà con nhân dân, nhất là người dân có điều kiện đi lại khó khăn,vừa đỡ mất thời gian đi lại vừa đỡ tốn kém chi phí ".

Anh Nguyễn Văn Tạo, ngụ khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau hôm nay cũng đã trải nghiệm đăng ký xe ô tô tại huyện, thay vì phải lên tỉnh như trước đây. Anh đã không ngờ là chỉ trong 10 phút anh đã được cấp biển số xe.

Anh Tạo cho biết nếu phải lên tỉnh đăng ký thì anh sẽ tốn thêm ít nhất 200.000 tiền nhiên liệu và có khi mất cả ngày. Còn đăng ký tại huyện, do ít xe không phải chờ đợi lâu. Như vậy, việc đăng ký ô tô tại huyện hôm nay đã cho anh lợi về tiền và cả chục giờ đồng hồ.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, do công tác chuẩn bị được thực hiện công phu, kỹ lưỡng nên ngày đầu triển khai chủ trương phân cấp cho Công an huyện, Công an xã quyền cấp đăng ký xe ô tô, mô tô ở Cà Mau là thành công. Hầu hết người dân đến đăng ký đều rất phấn khởi, nhiều người đã nói với cán bộ công an lời biểu dương Bộ công an trong đợt cải cách thủ tục hành chính ích nước, lợi dân này.

Toàn cảnh thợ rừng lấy và di chuyển tổ ong gác kèo ‘khủng’ ở Cà Mau (PLO)- Chiều 29-4, tại Trung tâm văn hoá huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, tổ chức kỷ lục Việt Nam đã tiến hành đo đạc và xác lập kỷ lục tổ ong gác kèo lớn nhất cho tổ ong của khu du lịch cộng đồng Mười Ngọt.