Chùa Long Nguyên bị đập phá, nhiều người kêu gọi quyên góp sửa chữa và lời cảnh báo của trụ trì

(PLO)- Trụ trì chùa Long Nguyên cho biết đã có nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi quyên góp sửa chùa. Tuy nhiên, đây không phải là chủ trương của chùa, Phật tử cần biết để tránh bị lừa.

Như PLO đã đưa tin, vào trưa 14-4, một thanh niên không mặc áo, mặc quần dài đi vào chính điện của chùa Long Nguyên (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng phật trên chính điện.

Sau đó, người này đi tới đi lui và trèo lên chính điện hất đổ, đập phá, ném tất cả các đồ thờ như bát hương, tượng phật, tách, ấm chén, trống xuống nền. Người này tiếp tục còn lấy bật quẹt châm lửa đốt màn che chính điện. Khi lửa bốc cháy thì bỏ đi ra ngoài...

Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, tìm cách tiếp cận và khống chế đưa thanh niên về Công an huyện. Sau một buổi về trụ sở công an, người này vẫn trong tình trạng bị không tỉnh táo như “ngáo đá”, liên tục chửi bới, la hét.

Qua kiểm tra trên người, không có giấy tờ tùy thân. Hiện, công an huyện Đức Hòa vẫn đang tạm giữ đối tượng và tiếp tục lấy lời khai, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Sau vụ việc, thanh niên này đã được đưa vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An để giảm thuốc nghi "ngáo đá" do sử dụng trái phép chất ma túy.

Chia sẻ với PLO, Đại đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên cho biết hiện tại chùa đang bắt đầu tu sửa.

Đại đức Thích Lệ Ân cũng thông tin thêm, sau sự việc đã xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội kêu gọi đóng góp, ủng hộ sửa chùa. Tuy nhiên, đây không phải là chủ trương của chùa.

“Chúng tôi không nhờ bất kỳ cá nhân nào lấy số tài khoản cá nhân đứng ra kêu gọi, quyên góp trùng tu chùa. Mong quý báo thông tin để các Phật tử nắm bắt tránh để niềm tin bị nhóm lừa đảo lợi dụng”, Đại đức Thích Lệ Ân nói.

HUỲNH THƠ