Thanh niên 'ngáo đá' đập phá chùa, đốt chính điện được đưa vào bệnh viện tâm thần

(PLO)- Thanh niên nghi "ngáo đá" ở Long An vào chùa đập phá tài sản, đốt chính điện, đã bị công an tạm giữ và đưa vào bệnh viện tâm thần để cắt cơn say do sử dụng chất ma túy.

Chiều 17-4, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận PHL (32 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) có hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản tại chùa Long Nguyên được đưa vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An để giảm thuốc nghi "ngáo đá" do sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ Bệnh viện tâm thần Long An, L được nhập viện vào lúc 14h ngày 15-4 trong tình trạng vẫn còn dấu hiệu say thuốc, "ngáo đá". Sau khi được các bác sĩ điều trị, hiện L đã dần ổn định. Trước đó, trưa 14-4, PHL đi vào chính điện của chùa Long Nguyên tại ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, liên tục chửi bới và cầm các vật dụng ném vào tượng phật trên chính điện. Sau đó, người này đi tới đi lui và trèo lên trên chính điện hất đổ, đập phá, ném tất cả các đồ thờ như bát hương, tượng phật, tách, ấm chén, trống xuống nền. Không dừng lại, người này tiếp tục còn lấy bật quẹt châm lửa đốt màn che chính điện. Khi lửa bốc cháy thì bỏ đi ra ngoài... Phát hiện sự việc, nhiều người dân địa phương nhanh chóng dập lửa, tìm cách tiếp cận và khống chế đưa thanh niên về công an huyện. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra để làm rõ hành vi phạm tội. Nghi 'ngáo đá' vào chùa đập phá, đốt chính điện (PLO)- Một thanh niên ở Long An nghi bị "ngáo đá" vào một ngôi chùa phá phách, đập phá tài sản, đốt chùa bị người dân khống chế giao công an. HUỲNH DU Tin liên quan Nghi 'ngáo đá' vào chùa đập phá, đốt chính điện Xuất hiện tin nhắn, văn bản lừa đảo 'xin tiền xây chùa, chữa bệnh cho ni sư' Phạt người đăng clip 4 cô gái nhảy nhót tại chùa Bổ Đà