Chuẩn bị sửa chữa đường An Phú Đông 35 quận 12 sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh

(PLO)- Đường An Phú Đông 35, phường An Phú Đông, quận 12 thường xuyên ngập nước, đến nay người dân vui mừng khi nghe tin tuyến đường sắp được sửa chữa.

Theo ghi nhận của PLO, đường An Phú Đông 35 không còn ngập sâu so với những ngày trước đó. Nước trên tuyến đường này đã được bơm ra ngoài, các phương tiện đi lại đông đúc hơn. Đoạn đường ngập sâu nhất kéo dài khoảng 500m nước đã rút khoảng 90%.

Đường An Phú Đông 35 trước và sau khi nước rút.

Tuy nhiên, do đường An Phú Đông 35 thường xuyên ngập nước suốt nửa năm nay nên lớp đá trên bề mặt đã bị trôi đi rất nhiều. Mặt đường An Phú Đông 35 tồn đọng nhiều sình lầy, ổ voi hiện ra, nước đọng thành vũng lớn. Các phương tiện di chuyển qua đây vẫn phải đi men theo hai bên vỉa hè để tránh trơn trượt.

Do ngập trong thời gian dài, mặt đường An Phú Đông 35 đã xuống cấp.

“Khi di chuyển qua đây tôi phải né các ổ voi vì mặt đường sình lầy. Bây giờ mặt đường bước đầu được cải thiện, tôi thấy rất vui” – chị Thùy Trinh, một người dân trong khu vực chia sẻ.

Nhiều vũng nước to đọng gây khó khăn cho phương tiện di chuyển.

Bà Tám Loan cho biết sau nhiều phản ánh của báo chí và người dân, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tiến hành sửa chữa đường, nhiều nắp cống đã được làm xong. Nhiều người dân sống trên đường An Phú Đông 35 vui mừng vì nước đã rút nhiều và sắp tới đường sẽ được xây dựng hệ thống thoát nước.

Mặt đường An Phú Đông 35 lầy lội.

UBND quận 12 và người dân trên đường An Phú Đông 35 đồng thuận với phương án chính quyền và người dân cùng làm. Quận 12 sẽ đầu tư hệ thống cống, người dân làm đường, dự kiến trong năm 2023 quận 12 sẽ nâng cấp xong đường An Phú Đông 35.

Xe di chuyển né vũng nước to.

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, quận 12 cho biết trước mắt tuyến đường này sẽ được nâng cấp hệ thống cống để chống ngập, sau đó sẽ làm đường. Dự kiến tuyến đường An Phú Đông 35 sẽ được hoàn thành trong năm 2023.

Ông Đậu Anh Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận 12 cũng cho biết chính quyền và nhân dân sẽ cùng làm dự án An Phú Đông 35 và nhiều dự án khác để chỉnh trang đô thị, đảm bảo đi lại cho người dân.

Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung máy móc, vật tư và triển khai thi công về đêm để không ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Dự kiến từ nay đến cuối năm, quận 12 sẽ triển khai thi công thêm năm dự án, nâng cấp đường do nhà nước và nhân dân cùng làm.

Trước đó, PLO từng phản ánh đường An Phú Đông 35 thường xuyên trong tình trạng ngập sâu, kéo dài hơn nửa năm. Nhiều phương tiện di chuyển qua đoạn đường té ngã, sinh hoạt của các hộ dân trên tuyến đường gặp nhiều khó khăn.

NHƯ NGỌC - ĐÀO TRANG