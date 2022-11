Chubb Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh ‘Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam’

(PLO)- Đây là năm thứ sáu liên tiếp Chubb Life Việt Nam góp mặt trong danh sách “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” (Profit 500). Theo bảng xếp hạng năm nay, chỉ tính riêng trong lĩnh vực bảo hiểm, Chubb Life Việt Nam đạt vị trí thứ 8 trong 31 doanh nghiệp cùng ngành.

Giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam” được định kỳ công bố thường niên dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietNamNet thực hiện nhằm tôn vinh các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất, góp cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và tạo dựng được uy tín với khách hàng, đối tác và công chúng.

Lợi nhuận và tỷ suất sinh lời trên doanh thu của năm 2021 là những tiêu chí mang tính quyết định đến thứ hạng bởi nó thể hiện hiệu quả hoạt động, khả năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp góp mặt trong bảng xếp hạng còn phải đáp ứng nhiều tiêu chí định tính lẫn định lượng khác về quy mô tài sản, quy mô lao động, tiềm năng tăng trưởng doanh thu, uy tín trên truyền thông và mức độ tuân thủ pháp luật, chính sách của Nhà nước.

Có thể nói, năm 2021 là giai đoạn nền kinh tế đối mặt nhiều biến động và gián đoạn vì dịch COVID-19, do đó những doanh nghiệp góp mặt trong danh sách Profit 500 năm nay đều sở hữu sức mạnh tài chính vững vàng. Và Chubb Life Việt Nam là đơn vị hiếm hoi liên tục duy trì vị thế trong bảng xếp hạng này suốt 6 năm liên tiếp, chứng minh hiệu quả kinh doanh của Chubb Life Việt Nam tăng trưởng bền vững. Báo cáo tài chính năm 2021 ghi nhận, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt trên 4.499 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2020); lợi nhuận trước thuế đạt 980 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2020 và đóng góp vào ngân sách Nhà nước thông qua thuế và các khoản khác trên 259 tỷ đồng. Đặt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh thì việc lợi nhuận tăng trưởng bền vững qua từng năm cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt của Chubb Life Việt Nam trước những biến động khó lường, lợi nhuận tăng trưởng bền vững còn là nền tảng để công ty thực hiện trọn vẹn cam kết bảo vệ và lời hứa đến khách hàng. Tính đến tháng 10-2022, Chubb Life Việt Nam đã thực hiện thanh toán quyền lợi bảo hiểm cho 51.970 trường hợp với tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 2.229 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chubb Life Việt Nam còn sở hữu tiềm lực tài chính vững mạnh từ công ty mẹ là CHUBB INA International Holdings, Limited (gọi tắt là CHUBB) – Tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm hàng đầu trên thế giới đến từ Hoa Kỳ được niêm yết trên sàn chứng khoán New York và là một thành phần của chỉ số chứng khoán S&P 500. Với mức vốn hóa hơn 89 tỷ USD[PMP2] , Tập đoàn CHUBB xếp thứ 3 trong số các tập đoàn bảo hiểm đang niêm yết trên sàn chứng khoán[PMP3] tính đến ngày 31-10-2022. Báo cáo tài chính Quý III mới công bố, cho thấy Tập đoàn CHUBB ghi nhận lợi nhuận hoạt động kinh doanh đến 4,76 tỷ USD (tương đương gần 118.467 tỷ đồng) trong 9 tháng qua, tăng 21,4% so với cùng kỳ. Chính lợi thế từ việc kế thừa nền tảng tài chính và uy tín thương hiệu của Tập đoàn CHUBB đảm bảo cho Chubb Life Việt Nam có thêm nguồn lực, theo đuổi chiến lược phát triển bền vững trong dài hạn.

Có thể nói, việc duy trì lợi nhuận trong 13 năm liên tiếp không chỉ cho thấy năng lực nổi trội của Chubb Life Việt Nam trong việc đảm bảo hiệu quả hoạt động, củng cố chất lượng và mở rộng danh mục sản phẩm hay các khoản đầu tư, mà còn cho phép Công ty kiến tạo giá trị bảo vệ tròn vẹn cho các gia đình Việt. Đây cũng chính là nỗ lực của Chubb Life Việt Nam trong việc kiên trì thực hiện triết lý “bảo hiểm là bảo vệ” ngay từ những ngày đầu hoạt động, giữ vị trí “Top 5 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2022” và “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2022” theo công bố từ Vietnam Report.

N.N