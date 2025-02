Lạc quan về triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 3 11/02/2025 16:16

(PLO)- Trong báo cáo mới công bố có tựa đề “Vietnam at a glance” của ngân hàng HSBC, những dự báo về khả năng nâng hạng thị trường và tác động tích cực của việc này đã được bàn đến.

Theo chuyên gia ngân hàng HSBC, mặc dù là thị trường chứng khoán có kết quả hoạt động tốt nhất ASEAN trong năm qua, thị trường vốn Việt Nam vẫn chưa được coi là phát triển toàn diện. Việc nâng hạng thị trường sẽ giúp thu hút thêm các dòng vốn mới, đa dạng kênh huy động vốn của doanh nghiệp.

Các cải cách nhằm nâng cao mức độ minh bạch và công bố thông tin, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nhà đầu tư toàn cầu cũng như mở rộng số lượng nhà đầu tư trong nước rất đáng khích lệ, các chuyên gia HSBC nhấn mạnh - Ảnh: Chính Phủ

Rào cản quan trọng được gỡ bỏ

Trong nhiều thập kỷ qua, tăng trưởng kinh tế Việt Nam chủ yếu dựa vào tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, mức độ phụ thuộc nhiều vào tín dụng có thể dẫn đến việc những điều chỉnh về mặt kinh tế gia tăng tác động theo hướng bất lợi.

Dù đã có những nỗ lực thúc đẩy phát triển thị trường vốn Việt Nam, chuyên gia HSBC cho rằng những thách thức lớn vẫn hiện hữu, bao gồm những rào cản trong giao dịch và liên quan đến hạ tầng, mức độ minh bạch và công bố thông tin của doanh nghiệp còn hạn chế.

Điều may mắn là những thay đổi cũng đang diễn ra. Việt Nam đã chính thức bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước khi giao dịch chứng khoán, đáp ứng một tiêu chí quan trọng để nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi, chuyên gia HSBC nhấn mạnh.

Song song đó, các cải cách nhằm nâng cao mức độ minh bạch và công bố thông tin, để tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm nhà đầu tư toàn cầu cũng như mở rộng số lượng nhà đầu tư trong nước cũng rất đáng khích lệ.

Những diễn biến chính sách nhằm cải thiện thị trường vốn không chỉ giúp Việt Nam bắt kịp các thị trường khác mà còn nhằm đa dạng hóa và mở rộng các kênh huy động vốn để tạo sức bền tài chính.

Mặc dù thị trường cổ phiếu có quy mô lớn hơn so với thị trường trái phiếu, lượng vốn thực tế huy động qua thị trường cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng vốn huy động qua thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong giai đoạn 2019-2023.

Rủi ro tiềm ẩn

Chia sẻ quan điểm tích cực này, trong báo cáo chiến lược tháng 2 mới được Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) công bố, chuyên gia của VDSC nhận xét những nỗ lực cải cách thị trường kỳ vọng sẽ đạt kết quả mong đợi.

Theo đó, Việt Nam nhiều khả năng sẽ được đánh giá đủ điều kiện nâng hạng theo FTSE trong kỳ đánh giá tháng 3. Đồng thời, những thông tin về việc vận hành hệ thống giao dịch mới (KRX) sẽ tạo thêm điểm nhấn tích cực trong 3 tháng tới.

Từ nửa cuối quý, các thông tin về kế hoạch kinh doanh 2025 và câu chuyện lợi nhuận quý đầu năm của doanh nghiệp niêm yết được kỳ vọng sẽ là màu sắc tích cực của thị trường.

Cho quý đầu năm, ước tính lợi nhuận sau thuế của VN-Index có thể đạt mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng có phần giảm tốc khi hiệu ứng nền thấp không còn: nhóm phi tài chính giảm nhẹ do biên lợi nhuận bình thường hóa, trong khi nhóm dịch vụ tài chính bị ảnh hưởng bởi vòng quay tài sản khi thanh khoản thị trường duy trì mức thấp so với cùng kỳ.

Yếu tố nhà đầu tư cần quan sát là rủi ro căng thẳng leo thang trong thương chiến Mỹ -Trung lần hai. Phản hồi của Trung Quốc đối với kế hoạch áp thuế của Trump rất khác với cách phản ứng của Mexico hay Canada và đang cho thấy quốc gia này đã có sự chuẩn bị.

Do vậy, nếu các cuộc thương lượng sắp tới giữa hai bên không đạt kết quả và dẫn đến căng thẳng leo thang sẽ là rủi ro lớn đối với thị trường toàn cầu khi các kỳ vọng về lạm phát, tăng trưởng cũng như chính sách tiền tệ trên thế giới sẽ lệch về kịch bản tiêu cực.

Chuyên gia VDSC lo ngại thị trường toàn cầu có thể chứng kiến một đợt biến động mạnh như những gì đã diễn ra vào năm 2018 khi thuế quan được sử dụng và gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cũng theo chuyên gia VDSC, trong thời gian tới, hai yếu tố cần theo dõi chặt chẽ là lạm phát và tỉ giá.