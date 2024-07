Chung cư Hà Nội bán 90% giỏ hàng dù giá tăng 16/07/2024 19:10

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong nửa đầu năm 2024, nguồn cung bất động sản nhà ở tại Hà Nội ghi nhận những diễn biến bất ngờ, đặc biệt thị trường chung cư tăng vọt cả nguồn cung lẫn giá.

Dự án ngàn căn hộ vẫn bán hết sạch 90% quỹ hàng

Tại Hà Nội, nguồn cung mở bán mới trong quý II-2024 tăng gần gấp bốn lần so với quý I, đạt xấp xỉ 8.500 căn. Tính chung sáu tháng đầu năm, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới ghi nhận hơn 10.840 căn từ 17 dự án. Đây cũng là nguồn cung nửa đầu năm cao nhất ghi nhận được kể từ năm 2020 đến nay tại Hà Nội.

Được thúc đẩy bởi nguồn cung mới dồi dào, thị trường chung cư Hà Nội quý II-2024 ghi nhận sức mua tăng mạnh, với số căn bán được trong nửa đầu năm 2024 đã vượt mức ghi nhận được của cả năm 2023.

Một số dự án chung cư Hà Nội có số lượng căn mở bán lớn 1.000-2.000 căn nhưng đã bán hết 80-90% giỏ hàng trong nửa đầu năm 2024. Ảnh: QH

Tính riêng trong quý II-2024, số căn hộ đã bán đạt 10.170 căn, gấp 5 lần số căn bán được ở quý trước và cả cùng kỳ năm ngoái. Các dự án chung cư Hà Nội tập trung ở các khu đô thị lớn phía Tây và phía Đông Hà Nội tiếp tục ghi nhận tỷ lệ bán tốt.

Đặc biệt, quý II-2024 ghi nhận một số dự án tuy có số lượng căn mở bán lớn (1.000-2.000 căn) nhưng đã bán hết 80-90% giỏ hàng. Trong khi đó, một dự án ở phía Tây sau khi chính thức mở bán giai đoạn 1 trong quý II cũng đã nhanh chóng triển khai các công tác mở bán giai đoạn 2.

Về loại sản phẩm, các căn diện tích nhỏ, có giá trị căn vừa tiền và thuận tiện để cho thuê như studio và 1 phòng ngủ ghi nhận thanh khoản tốt trên thị trường.

Hai nguyên nhân khiến chung cư Hà Nội tăng giá

Theo số liệu của CBRE, mặt bằng giá bán chung cư Hà Nội đang ngày càng tiệm cận mức giá ghi nhận được tại TP.HCM ở cả hai thị trường sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) và thứ cấp (mua đi, bán lại).

Tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), chỉ thấp hơn 3 triệu đồng so với mức giá trung bình hiện tại của TP.HCM.

Giá bán căn hộ chung cư Hà Nội trong quý II-2024 đã tăng 6,5% so với quý I và tăng gần 25% so với năm 2023. Lý do thứ nhất khiến giá căn hộ chung cư Hà Nội tăng là do nguồn cung mới phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các chủ đầu tư phía Nam khiến mặt bằng giá sơ cấp chung cư Hà Nội giữ ở mức cao.

Quỹ căn hộ chung cư Hà Nội hoàn thiện và bàn giao trong 1-2 năm trở lại đây vẫn chưa dồi dào, trong khi nhu cầu nhà ở tăng cao khiến giá bán căn hộ dự án mới tăng cao. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, các chuyên gia CBRE cho rằng quỹ căn hộ hoàn thiện và bàn giao trong 1-2 năm trở lại đây của thị trường chung cư Hà Nội mới chỉ đạt khoảng 15.000 - 20.000 căn, chưa thực sự dồi dào. Trong khi nhu cầu về nhà ở không ngừng tăng, chính điều này đã góp phần thúc đẩy giá bán sơ cấp tiếp tục tăng cao hơn.

Tại thị trường thứ cấp, sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý I, mức tăng giá bán trong quý này đã chậm lại với mức tăng 5% theo quý và hơn 22% theo năm. Giá bán thứ cấp trung bình căn hộ chung cư Hà Nội hiện đạt xấp xỉ 38 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì). Nguồn cung sơ cấp đang trở nên dồi dào hơn đã khiến mặt bằng giá bán thứ cấp đi vào chu kỳ ổn định hơn.