Giá chung cư ở nội thành Hà Nội liên tục tăng 02/04/2024 07:31

Ghi nhận tại khu vực đường vành đai 3 vào trong nội đô TP Hà Nội không còn chung cư đã sử dụng nào có giá dưới 40 triệu đồng/m2, còn ở khu vực ngoại thành cách nội đô 10-15 km, giá chung cư mới chuẩn bị ra hàng cũng dao động 50-70 triệu đồng/m2.

Giá nhà chung cư leo thang

Theo khảo sát của PV, giá rao bán chung cư đã qua sử dụng (1-5 năm) tại các quận nội thành của Hà Nội tăng liên tục trong những tháng gần đây, có chung cư tăng giá xấp xỉ gần 10 triệu đồng/m2. Đơn cử như chung cư 90 Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân) đưa vào sử dụng giai đoạn năm 2018-2019, cách đây ba tháng giá rao bán 45-50 triệu đồng/m2 thì nay đang được nâng lên 50-55 triệu đồng/m2. Tương tự, giá rao bán căn hộ tại chung cư Gelexia Riverside (quận Hoàng Mai) thời điểm quý IV-2023 khoảng 33-38 triệu đồng/m2, nay đều được rao bán 42-45 triệu đồng/m2.

Giá chung cư tại Hà Nội tăng cao càng khiến người dân khó có cơ hội sở hữu nhà. Ảnh: MINH TRÚC

Không chỉ chung cư đã qua sử dụng được treo giá cao mà các chung cư mới tại khu vực ngoài đường vành đai 3, cách trung tâm Hà Nội 10-15 km cũng có giá bán cao chót vót 40-70 triệu đồng/m2. Cụ thể, tại dự án Lumi Hà Nội (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm) vừa khởi công, giá gốc khi đặt cọc mua nhà khoảng 66 triệu đồng/m2, chưa bao gồm thuế VAT, quy ra căn hộ diện tích khoảng 74 m2 với hai phòng ngủ là khoảng 5,3 tỉ đồng. Còn căn hộ tại dự án Masteri West Heights đang được rao bán giá khoảng 60 triệu đồng/m2. Tương tự, tòa nhà GS6 phân khu The Miami thuộc dự án Vinhomes Smart City (Đại Mỗ, Nam Từ Liêm) đang rao giá 58-60 triệu đồng/m2 cho căn hộ thiết kế hai phòng ngủ, diện tích 64 m2.

Hàng loạt dự án chung cư khác đang mở bán ở ngoài đường vành đai 3 cũng có giá từ 40 triệu đồng/m2 trở lên như Grand SunLake, The Wisteria, Rose Town…

Giá chung cư tại Hà Nội liên tục lập mặt bằng mới khiến người mua nhà vô cùng lo lắng. Chị NH cho hay cuối năm 2023, gia đình chị có ý định tìm mua chung cư ở quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, do chần chừ không quyết nên hiện giá tăng lại càng khó mua hơn. Anh BVN, một môi giới khu vực hai quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, cho hay giá chung cư hiện nay được rao khá cao, tương đương với nhà liền thổ trong các ngõ nhỏ ở nội thành.

“Thực tế giá nhà cao nhưng thanh khoản thấp. Như tại Time City có một căn hộ 53 m2 đầu năm 2023 rao giá 2,9 tỉ đồng, đến đầu năm 2024 vẫn chưa bán được mà chủ nhà lại nâng giá lên hơn 3 tỉ đồng” - anh BVN nói và cho biết thực tế giao dịch thành công rất ít.

Lý do giá chung cư phi mã

Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đánh giá chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội năm 2023 đã tăng khoảng 38% so với năm 2019. Dữ liệu của VARS cũng cho thấy trong vài năm qua, giá chung cư tăng trưởng bình quân hai con số mỗi năm. Riêng năm 2023, chỉ số giá chung cư tại Hà Nội đã tăng 16% so với hồi đầu năm.

Thông tin trong tháng 1-2024 từ chuyên trang batdongsan.com.vn cũng cho thấy chung cư bình dân ở Hà Nội có giá trên dưới 30 triệu đồng/m2, tăng 2% so với tháng 12-2023. Giá chung cư trung cấp tăng 2%, lên 30-50 triệu đồng/m2. Mức độ quan tâm chung cư toàn quốc trong tháng tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023, lượng tin đăng bán cũng tăng 46%. Lượng tìm kiếm chung cư tại Hà Nội tăng 71% so với cùng kỳ.

Lý giải thực trạng trên, bà Phạm Thị Miền, Phó Trưởng ban Nghiên cứu thị trường và Tư vấn xúc tiến đầu tư VARS, cho biết hiện nay nguồn cung căn hộ vẫn chưa có cơ hội được bật tăng trong thời gian ngắn. Số lượng dự án được phê duyệt mới hoặc đang triển khai lại ngày càng ít. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở luôn hiện hữu và ngày càng gia tăng theo kết quả đô thị hóa. Đó là nguyên nhân khiến giá chung cư liên tục phi mã và chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Thêm vào đó, đại đa số người dân Việt Nam vẫn còn mang nặng tâm lý an cư lạc nghiệp nên việc mua và sở hữu nhà vẫn là ước mơ và mục tiêu hướng đến của nhiều người. Chính vì vậy, mặc dù giá tăng nhưng nếu so sánh với giá nhà đất trong cùng một khu vực thì giá chung cư vẫn “dễ thở” hơn, nhất là những người dân ngoại tỉnh và các gia đình trẻ.

Ngoài ra, bà Miền còn cho rằng chi phí tài chính, xây dựng hiện nay đều tăng khiến giá thành chung cư nói riêng và các sản phẩm bất động sản khác nói chung đều có xu hướng tăng cao. Tuy nhiên, mặt bằng giá chung cư sẽ chỉ có thể tăng đến một ngưỡng nhất định vì trong tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Nếu các chủ đầu tư, chủ căn hộ kỳ vọng cao quá sẽ dễ dẫn đến hiện tượng “ngáo giá”. Lúc đó, cho dù có muốn bán thì cơ hội chốt giao dịch cũng sẽ rất khó.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng ngoài yếu tố khan hàng, nguyên nhân giá nhà chung cư tại Hà Nội leo thang thời gian qua không loại trừ yếu tố bị “làm giá”. Cơ cấu sản phẩm trên thị trường thiếu cân đối càng khiến giá nhà bị đẩy lên cao.

Để giảm giá nhà chung cư, các chuyên gia cho rằng cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ làm các dự án nhà ở xã hội, tháo gỡ về cơ chế, chính sách để nhiều nhà đầu tư có thể tham gia vào làm dự án nhà ở, từ đó tạo thêm nguồn cung, đặc biệt là phân khúc nhà ở bình dân.