'Chúng tôi có một giao ước ở Israel' 19/05/2024 12:04

Trong mỗi bản tin buổi tối trên truyền hình, người dân Israel nhận được thông tin mới nhất về cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và Hamas ở Dải Gaza.

Những thông tin này bao gồm cập nhật tiến trình đàm phán thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, thương vong của quân Israel, phân tích chiến trường, và đưa tin thêm liên quan cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas, theo tờ The Wall Street Journal.

Tuy nhiên, có một thông tin gần như không xuất hiện trên các bản tin này, đó là tình cảnh của người dân Gaza.

Theo các nhà điều hành truyền thông, nhà báo, nhà phân tích truyền thông, trên truyền hình Israel hầu như không có cảnh quay về những người dân Gaza thiệt mạng và chỉ có một số cảnh tàn phá.

Nhiều người dân Israel cũng nói rằng họ hiếm khi nhìn thấy những cảnh quay rõ ràng về Gaza trên điện thoại, mặc dù họ biết rằng Gaza đang bị tàn phá trên diện rộng và số người chết tại dải đất này tăng cao.

Hình ảnh từ một số bản tin tại Israel. Ảnh: THE WALL STREET JOURNAL

Thông tin bị bỏ sót

Theo cuộc khảo sát hồi tháng 4 của một trung tâm nghiên cứu phi đảng phái ở Israel, gần 2/3 người Do Thái ở Israel cho biết họ chỉ nhìn thấy một vài hoặc không có hình ảnh nào về thiệt hại do xung đột tại Gaza. Chỉ hơn 1/3 người được hỏi cho biết họ đã nhìn thấy rất nhiều hình ảnh về thiệt hại do xung đột, thông qua mạng xã hội.

Ông Shuki Tausig – Biên tập viên của tạp chí Seventh Eye (Israel) cho biết: “Bạn thấy mọi thứ về cuộc chiến trên truyền hình Israel, ngoại trừ người dân Gaza. Hiện tại, truyền thông Israel không thể đối phó một thực tế phức tạp. Họ biết rằng người xem không thực sự muốn nhìn thấy hình ảnh kẻ thù của họ chết, nên họ không chiếu những hình ảnh này”.

Người phát ngôn của các đài Kan 11 và các đài Channel 12, Channel 13 và Channel 14 – những kênh truyền hình hàng đầu của Israel – từ chối bình luận hoặc không phản hồi yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Trả lời The Wall Street Journal, đài Channel 12 đưa ra một số ví dụ về các bản tin gần đây cho thấy có cảnh các tòa nhà bị đánh bom ở Gaza. Cũng trong những bản tin này, người dân Gaza nói về hoàn cảnh của họ, bao gồm tình trạng thiếu lương thực, nhưng không có hình ảnh thường dân thiệt mạng.

Bà Ayala Panievsky – một học giả người Israel sống ở London (Anh) cho biết bà nhận thấy có sự khác biệt lớn giữa những gì bà xem trên tivi ở London và những gì bạn bè, gia đình bà xem ở Israel.

“Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ thấy sự khác biệt lớn như vậy” – bà Panievsky nói.

Sự khác biệt này cũng được thể hiện trong cách các kênh của Israel và các đài truyền hình Ả Rập đưa tin. Đài Al Jazeera (có trụ sở tại Qatar) đưa tin gần như không ngừng nghỉ về cuộc chiến tại Gaza. Các bản tin này thường kèm theo những hình ảnh rõ ràng về những thiệt hại và thương vong tại Gaza, trong khi chiếu rất ít hình ảnh về cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas.

Điều người dân Israel quan tâm nhất

Bên trong Israel, vụ tấn công ngày 7-10-2023 vẫn là một vết thương chưa lành. Đối với nhiều người dân Israel, đó là một cuộc tấn công trắng trợn, khiến nhiều người dân Israel bị giết ngay tại nhà của họ hoặc bị bắt đi.

Một bàn ăn trống với hơn 200 ghế, hướng về những con tin bị Hamas bắt, vào tháng 10-2023. Ảnh: FLASH90

Hình ảnh các con tin có ở khắp mọi nơi. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh của những con tin ở sân bay Tel Aviv, các hình ảnh treo dọc theo đường cao tốc và TP, những dải ruy băng màu vàng buộc trên cây, ô tô và áo của các chính trị gia và phát thanh viên, những chiếc bàn trống trong nhà hàng dành riêng cho các con tin mất tích. Trên đường phố, những hình vẽ nguệch ngoạc cũng xuất hiện, trong đó, người vẽ ghi “Đưa họ về nhà ngay”.

Tại “Quảng trường con tin” – nơi thành viên gia đình của các con tin cầu nguyện, một chiếc đồng hồ đếm ngày, giờ và phút chỉ thời gian các con tin đã bị bắt đi được dựng lên. Các con tin hầu như luôn xuất hiện trên các bản tin hàng đêm.

“Các con tin là tất cả đối với chúng tôi. Chúng tôi có một giao ước ở Israel. Chúng tôi không bỏ mọi người lại phía sau” – ông Dorit Eldar, một bác sĩ đã nghỉ hưu ở Israel, cho biết.

Nhiều người Israel cảm thấy phần còn lại của thế giới đang phớt lờ tình cảnh của các con tin, sự tàn bạo của vụ tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas và việc nhiều người Israel phải sơ tán.

Theo bà Dahlia Scheindlin – một chuyên gia về dư luận Israel, các cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn dài hạn hoặc việc tái thiết Gaza là điều khó hiểu đối với nhiều người dân Israel.

“Vì vậy, theo một cách nào đó, mọi thứ [người dân Israel quan tâm] là con tin” – bà nói.

Bà Tamar Herman – nhà nghiên cứu tại Israel cho biết trong khi các con tin vẫn đang bị giam giữ, nhiều người Israel có thể không muốn xem những thước phim về thương vong của dân thường tại Gaza hoặc không quan tâm nhiều về chúng.

Bà Hermann cho rằng điều đó có thể sẽ thay đổi nếu các con tin được thả.