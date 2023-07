Chuỗi cà phê, nhà hàng đưa thực phẩm từ thực vật vào thực đơn

(PLO)- Thực phẩm từ thực vật được xem như một cách thể hiện lối sống mới, phong cách sống bền vững nên các chuỗi cà phê, nhà hàng đang đồng loạt đáp ứng xu hướng này trong thực đơn của mình.

Ngày 12-7, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam, Công ty sữa đậu nành Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Dinh dưỡng thực vật giải pháp sức khỏe của thế kỷ 21.

Bà Trezelene Chan, Giám đốc Phát triển bền vững Châu Á Thái Bình Dương-Công ty nghiên cứu thị trường Kantar Singapore, cho biết thực phẩm từ thực vật gồm các loại thức ăn và nước uống được sản xuất không chứa bất kỳ thành phần nguyên liệu nào từ động vật.

Người dân trên thế giới quan tâm nhiều đến thực phẩm từ thực vật khi có đến ¼ số người ăn chay linh hoạt nghĩa là họ tăng tiêu dùng rau củ hơn so với thịt, cá. Do đó, thực phẩm từ thực đang phát triển mạnh mẽ, dự báo sẽ tăng gấp năm lần so với hiện tại đạt 163 tỉ USD năm 2030.

Trong đó, 40% sự tăng trưởng đến từ thị trường Châu Á Thái Bình Dương và Việt Nam là một trong bốn quốc gia (Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc) đang dẫn đầu. Giá trị ngành hàng này tại Việt Nam có thể đạt 249 triệu USD vào năm 2027, nên đây là cơ hội khổng lồ.

Kết quả nghiên cứu của Kantar Singapore cho thấy đại dịch khiến nhiều người tiêu dùng (NTD) chủ động đưa thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Đặc biệt, có 83% NTD Việt đang tìm kiếm giải pháp mới tăng cường hệ miễn dịch, 82% NTD Việt đang nỗ lực cải thiện sức khỏe của bản thân, cố gắng đưa đạm thực vật vào chế độ ăn uống.

Theo bà Chan, NTD mong muốn thực phẩm từ thực vật không chỉ tốt cho sức khỏe mà có thể đáp ứng được trải nghiệm ẩm thực nhờ sự sáng tạo của nhà sản xuất đó là ngon, đẹp mắt, không có cảm giác tội lỗi với bản thân.

Hơn nữa, thực phẩm từ thực vật được xem như một cách thể hiện lối sống mới, phong cách sống bền vững nên các chuỗi cà phê, nhà hàng đang đồng loạt đáp ứng xu hướng này trong thực đơn của mình.

Điều này chứng minh qua số liệu từ Kantar Singapore có 75% NTD Việt bày tỏ ý định chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm tích cực đến môi trường; 92% NTD Việt tin rằng sống theo phong cách thân thiện môi trường hơn có thể cải thiện sức khỏe .

Bà Chan cho biết, nhiều công ty trên thế giới và Việt Nam nắm bắt cơ hội từ xu hướng này. Đơn cử như một công ty cao cấp hóa sữa chua làm từ thực vật, bán ở kênh trực tuyến đến các siêu thị cao cấp và đã gọi vốn thành công hơn 1 tỉ USD.

Tại Việt Nam, có công ty sữa đã đổi mới sáng tạo ra sản phẩm dinh dưỡng từ thực vật, sữa chua 100% từ thực vật và hiện đã bán hơn 1.000 cửa hàng ở Nhật Bản, các nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc.

PGS T.S Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng Quốc gia, cho biết dinh dưỡng từ thực vật là vấn đề rất quan trọng và Chiến lược dinh dưỡng quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt. Trong đó, vai trò quan trọng nhất cần thúc đẩy là chia sẻ các kiến thức khoa học.

Thay đổi nhận thức từ nhà khoa học đến người dân trong hành vi tiêu dùng, thực hành bữa ăn tốt, đảm bảo chế độ dinh dưỡng hợp lý….

“Viện hoan nghênh doanh nghiệp tiên phong mời chuyên gia quốc tế chia sẻ về thực phẩm từ thực vật. Đây là lĩnh vực mới nhưng cũng không mới. Chúng tôi cam kết chia sẻ lan tỏa kiến thức khoa học thế giới cũng như Việt Nam về dinh dưỡng, đảm bảo mục tiêu chiến lược hướng tới Việt Nam nhiều sức khỏe, phát triển bền vững” - PGS T.S Mai nói.

