Chuyên gia lý giải vệt sáng lạ trên bầu trời nhiều tỉnh phía Bắc

Sáng sớm nay, 26-12, người dân sống ở nhiều tỉnh phía Bắc nhìn thấy hiện tượng vệt sáng lạ lúc sáng sớm.

Thời điểm ghi lại hình ảnh là khoảng 5h30 khi trời nhá nhem tối và lạnh, tầm nhìn hạn chế. Nhiều người dân đã dùng điện thoại quay video, chụp hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội.

Các hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, vệt sáng lạ trên bầu trời gồm 2 phần, có hình dạng như một dải dài uốn khúc và phần đuôi tản rộng giống như một luồng khí đang di chuyển.

Theo các thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dân tại các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa... đều nhìn thấy vệt sáng lạ này.

Trên các bài đăng, nhiều người tỏ ra tò mò về vệt sáng lạ trên bầu trời , kèm theo đó là những suy đoán về hiện tượng lạ.

Có người cho rằng đây là ... người ngoài hành tinh, có ý kiến cho rằng đây giống như động cơ tên lửa. Có người lại bảo, đây là ánh đèn máy bay lúc sáng sớm... Tuy nhiên, đây chỉ là các suy đoán không có căn cứ khoa học.

Hiện tượng vệt sáng lạ trên bầu trời trước đó từng ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi vào một buổi chiều, tháng 9-2021.

Thời điểm đó, vệt sáng kỳ lạ tại Quảng Ngãi nhìn như sao băng có màu đỏ rực và không di chuyển. Tuy nhiên, vệt sáng lạ này mới đầu xuất hiện đỏ rực, có phần đuôi như sao băng rồi tan đi rất nhanh.

Trao đổi với PLO về hiện tượng kỳ lạ này, ông Đào Nhật Đình, thành viên hội đồng khoa học tạp chí Năng lượng Việt Nam nhận định, hình ảnh này giống như ánh phản chiếu của đèn pha máy bay.

"Đây không phải hiện tượng thiên nhiên" - vị chuyên gia nói.

Theo vị chuyên gia, thời tiết sáng sớm nay rất lạnh, có sương mù, tầm nhìn thấp, hạn chế khoảng 5km. Trong điều kiện đó, bất kỳ nguồn sáng nào như đèn pha hạ cánh máy bay đều có thể tạo thành quầng sáng.

"Ở tầm cao, lạnh, tinh thể đọng lại thành dạng nhất định, giống như quầng mặt trăng, không phải ngày nào cũng có quầng. Cùng với yếu tố thời tiết lạnh, có sương mù, sương muối có thể phản xạ đèn pha lúc lên xuống của một máy bay hoặc trực thăng nào đó" - ông Đào Nhật Đình nhận định.

Với giả định đây là hiện tượng do động cơ đẩy máy bay, ông Đình nhận định rằng, động cơ đẩy máy bay hành khách sẽ không sáng được như vậy, còn nếu máy bay chiến đấu thì bay rất nhanh trong khi luồng sáng di chuyển chậm.

Ông Đình cũng loại trừ khả năng vệt sáng lạ có nguyên nhân tử việc phóng tên lừa.

"Với điều kiện thời tiết sáng nay, tôi nghĩ là đó là ánh đèn pha của một máy bay hành khách nào đó tạo ra" - chuyên gia Đào Nhật Đình nhận định.

Miền Bắc đang chịu đợt rét mạnh nhất từ đầu mùa đông năm 2023. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, 26-12, không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ miền Bắc tăng dần.

Nhiệt độ khu vực Hà Nội khoảng 10-22 độ, những ngày sau đó ban ngày lên 25 độ, ban đêm lên 17-18 độ C. Điểm cao trên 1.600m so với mực nước biển như Sa Pa từ 3-12 độ sẽ tăng lên 6 -18 độ C.