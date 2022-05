Chuyên gia nói về nguyên nhân xe hơi dễ bốc cháy

Ngày 15-5 vừa qua, một vụ cháy xe hơi xảy ra vào đầu giờ chiều trên quốc lộ 46C (đoạn qua xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An), tài xế thoát chết nhưng chiếc xe bị cháy rụi. Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh hiện đang vào mùa thu hoạch lúa, nên có thể chiếc xe bị cháy do quấn vào lớp rơm rạ phơi bên đường.

Liên quan đến vấn đề này, chuyên gia ô tô, xe máy Nguyễn Minh Đồng cho rằng nguyên nhân xảy ra vụ cháy có thể do gần máy có bộ xúc tác, khi xe hoạt động có khi nhiệt độ lên đến 1.000-1.200 độ C. Do đó, khi rơm rạ hay thậm chí nhiều trường hợp có các túi cao su, túi nilon quấn vào bộ phận này cũng có thể dẫn đến bị cháy.

“Các nhà sản xuất thường để hướng dẫn cho người sử dụng ô tô không đậu xe tại nơi có cỏ khô hay rơm rạ, lá cây khô. Nhưng ít tài xế người Việt không chú ý đến vấn đề này”- chuyên gia nhấn mạnh.

Chuyên gia cũng cho biết thêm, nhiều người không hiểu biết lại cho rằng do thời tiết với nhiệt độ cao có thể gây ra cháy xe, tuy nhiên việc cháy xe không đến từ nguyên nhân thời tiết. Tại một số nước trên thế giới còn có nhiệt độ cao hơn nhiều so với Việt Nam.

“Riêng đối với các trường hợp xe khách, xe đầu kéo bị cháy, chuyên gia cho rằng có thể do turbo không chính hãng hoặc kém chất lượng, dẫn đến dầu, nhớt trong xe chảy ra. Trong khi đó turbo nằm trên ống xả của xe, nên dẫn đến bốc cháy”- chuyên gia Đồng nói thêm.

Chuyên gia cũng khuyên các chủ xe khi đi bảo dưỡng xe cần kiểm tra bộ phận turbo có bị rò rỉ hay không.