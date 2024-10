Chuyển hồ sơ cho công an điều tra cơ sở khám bệnh chui trong tiệm hớt tóc ở Gia Lai 22/10/2024 18:08

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang công an điều tra, xử lý đối với cơ sở khám bệnh không phép trong tiệm hớt tóc.

Ngày 22-10, UBND tỉnh Gia Lai có công văn thống nhất đề xuất của Sở Y tế, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý đối với cơ sở khám chữa bệnh PK ĐHY TP.HCM tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku do có hành vi vi phạm pháp luật.

Các lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở PK ĐHY TP.HCM. Ảnh: L.K

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND TP Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Như PLO thông tin, ngày 30-9, Thanh tra Sở Y tế Gia Lai phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở PK ĐHY TP.HCM khám chữa bệnh không phép; người khám bệnh không có bằng cấp, tự xưng là bác sĩ.

Theo Sở Y tế Gia Lai, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở PK ĐHY TP.HCM đang hoạt động khám chữa bệnh không phép, bên trong là tiệm hớt tóc. Một người đàn ông mặc áo blue, tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh phụ trách khám bệnh, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm xơ, laser sóng cao tần.

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu vị "bác sĩ" cung cấp thông cá nhân, giấy phép hành nghề thì người này tỏ thái độ bất hợp tác. Khi Công an phường Hoa Lư đến phối hợp kiểm tra, người đàn ông trên mới khai tên thật là Võ Minh C, 28 tuổi, ngụ xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Ông C thừa nhận ông không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y. Ông C được chủ cơ sở PK ĐHY TP.HCM là bà LTT thuê làm việc.

Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu cơ sở PK ĐHY TP.HCM chấm dứt ngay hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh; đồng thời tháo gỡ toàn bộ biển hiệu khám chữa bệnh.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết sau khi phát hiện cơ sở PK ĐHY TP.HCM có dấu hiệu vi phạm, Thanh tra Sở mời chủ cơ sở và ông Võ Minh C, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh đến làm việc nhưng hai người này né tránh, không hợp tác.

Trước đó, bà NTTT (ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là bệnh nhân đã khám tại cơ sở PK ĐHY TP.HCM có đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, phản ánh cơ sở này có dấu hiệu hoạt động khám chữa bệnh chui, lừa khám bệnh chiếm đoạt tiền khách hàng.

Theo bà T, vợ chồng bà được một người tự giới thiệu là bác sĩ Võ Minh Thanh khám, đưa ra phác đồ điều trị với giá 18 triệu đồng. Bà T đã nộp 9,2 triệu đồng để điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm.