Chuyển hồ sơ sang công an vụ mất hơn 1.700 ha rừng ở Gia Lai

(PLO)- Lãnh đạo liên ngành thống nhất đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm này sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngày 19-11, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa (trụ sở huyện Kông Chro) thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, để mất hơn 1.731 ha rừng tự nhiên và hơn 321 ha đất trồng rừng. Giá trị thiệt hại do mất rừng tự nhiên là hơn 10,7 tỉ đồng.

Do sự việc nghiêm trọng, lãnh đạo liên ngành, gồm: Ban Nội chính Tỉnh ủy, VKSND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh Gia Lai thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm này sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết luận thanh tra, trong số hơn 1.731 ha rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm có trên 3,3 ha rừng bị phá để xây dựng các trụ điện gió. Năm 2014, công ty không đưa vào kiểm kê rừng diện tích 139 ha đất trồng rừng khi lập đề án sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, để một số nhân viên của đơn vị sử dụng hơn 20 ha.

Đối với diện tích đất lâm nghiệp trả về địa phương, có 182 ha đất nguồn gốc là đất rừng trồng nhưng công ty này lại trình UBND tỉnh Gia Lai thu hồi ghi là đất nông nghiệp, là không đúng.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa quản lý hơn 13.000 ha rừng, thuộc địa bàn ba xã ở huyện Kông Chro.

Trước đó, như PLO đưa tin, do liên tục để xảy ra mất rừng, UBND tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Thanh tra tỉnh này thanh tra toàn diện đối với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa giai đoạn từ năm 2010 đến nay.

Chỉ đạo trên của UBND tỉnh Gia Lai được đưa ra sau khi thường trực Tỉnh ủy Gia Lai có công văn yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thanh tra toàn diện đối với công ty này.

LÊ KIẾN