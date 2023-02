Có độc tố trong mẫu thực phẩm khiến 3 người ngộ độc ở Khánh Hòa

(PLO)- Kết quả phân tích mẫu vật nghi so biển khiến ba người ở Khánh Hòa bị ngộ độc phát hiện độc tố tetrodotoxins với độc tính vượt ngưỡng sử dụng.

Ngày 11-2, một nguồn tin cho hay Viện Hải dương học đã có kết quả phân tích mẫu vật khiến ba người ngộ độc thực phẩm ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa). Qua phân tích hai mẫu vật có chứa độc tố tetrodotoxins với độc tính vượt ngưỡng sử dụng.

Theo Viện Hải dương học, do mẫu vật không còn nguyên vẹn nên việc định danh sam hay so dựa vào hình hài gặp khó khăn. Tuy nhiên, kết quả ban đầu gợi ý mẫu thuộc loài so. Hiện cơ quan này đang phân tích DNA để xác định.

Ngoài ra, Viện Hải dương học cũng khuyến cáo sam/so là loài sinh vật cổ có tốc độ sinh trưởng chậm. Máu của sam biển có thể trích xuất hoạt chất phát hiện nội độc tố.

So biển chứa độc tố chủ yếu là tetrodotoxins và có thể có một lượng nhỏ saxitoxins. Đây là các chất độc thần kinh rất độc, tỉ lệ tử vong cao và chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. Bệnh nhân khi bị ngộ độc cần được hỗ trợ hô hấp và đưa ngay đến trung tâm y tế để chăm sóc kịp thời đến khi độc tố được đào thải.

PLO đã thông tin: tối 4-2, chủ một quán hải sản trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đãi nhân viên ăn tối. Quán đã hấp hai con sam biển để 10 người cùng ăn, trong đó nhóm bốn người ăn một con, con còn lại sáu người ăn.

Sau khi ăn khoảng 30 phút, trong nhóm sáu người có ba nhân viên có biểu hiện ngộ độc, tê đầu lưỡi, nôn ói. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu. Các nạn nhân có tiên lượng nặng nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết ba bệnh nhân nhập viện trong vụ ngộ độc chỉ còn nam bệnh nhân 34 tuổi đang điều trị. Hai người khác đã được xuất viện.

HUỲNH HẢI