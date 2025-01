Cổ động viên cả nước ăn mừng khi tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 06/01/2025 00:33

Ngay sau khi tuyển Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan 3-2 ngay trên sân khách ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024, đồng thời thắng chung cuộc 5-3 để lên ngôi vô địch AFF Cup 2024, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong chiến thắng.

Tại Hà Nội, nhiều người dân cầm cờ đỏ sao vàng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Ghi nhận tại khu vực ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng, rất đông cổ động viên tay đã reo hò hô lớn "Việt Nam vô địch". Các cổ động viên "đi bão" nhưng vẫn nghiêm chỉnh chấp hành Luật giao thông. Con phố Hai Bài trưng tắc nghẽn vì dòng người mỗi lúc một đông đúc.

Ở các chung cư, người dân nổ pháo hoa ăn mừng. Pháo hoa cũng được nổ ở các con đường dọc phố.

Ảnh: PHI HÙNG

Ảnh: PHI HÙNG

Ảnh: PHI HÙNG

Ảnh: PHI HÙNG

Ảnh: PHI HÙNG

Ảnh: PHI HÙNG

Tại TP.HCM, ngay sau khi tuyển bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ở trận chung kết, người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong chiến thắng. Nhiều người dân TP.HCM tay cầm cờ đỏ sao vàng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng. Ghi nhận tại khu vực trung tâm TP.HCM, rất đông cổ động viên tay đã reo hò hô lớn "Việt Nam vô địch".

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại Quảng Ngãi, người dân đổ ra các tuyến đường lớn ở trung tâm TP Quảng Ngãi để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

ẢNH: NGUYỄN YÊN

Tại Đà Nẵng, từ chập tối, nhiều người đã cùng nhau đi mua cờ đỏ sao vàng, kèn, trống để chuẩn bị cho buổi ăn mừng đêm nay dành cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay khi bóng dừng lăn, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đổ ra đường hò reo, ăn mừng chức vô địch. Cả ngã đường đổ về trung tâm thành phố đều chật cứng. Ai ai cũng vui mừng, reo hò, phất cờ tự hào người Việt Nam.

Song song đó, lực lượng chức năng đã đứng sẵn tại các giao lộ, tuyến đường để phân luồng, đảm bảo an toàn cho người dân, du khách. Nhiều du khách nước ngoài cũng hòa chung không khí với người dân Việt Nam.

Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ảnh: MINH TRƯỜNG

Ảnh: MINH TRƯỜNG

Không khí tại đại lộ Hòa Bình,TP Cần Thơ, các ngả đường chật kín người ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Dù đi bão, người dân vẫn chấp hành luật giao thông.

Ảnh: CHÂU ANH

Ảnh: CHÂU ANH

Ảnh: CHÂU ANH

Ảnh: CHÂU ANH

Tại nhiều tuyến phố của Hà Nội, dòng người đổ về các khu vực trung tâm của Thủ đô ngày càng đông. Điểm đến của nhiều người là khu vực Hồ Gươm. Màu Tổ quốc rực đỏ các con đường. Ảnh: VĂN PHÚC.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu, hàng ngàn người ở TP Nha Trang đã đổ về quảng trường 2 tháng 4 TP Nha Trang để ăn mừng. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan, hàng vạn người dân thành phố Cảng Hải Phòng đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng, chức vô địch của đội tuyển. Pháo sáng được đốt trên khắp các nẻo đường.

Trong tối nay, lực lượng công an thành phố cũng đã ra quân để bảo đảm an ninh trật tự. Nhiều trường hợp bị công an quận Hồng Bàng lập biên bản về các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn....

Ảnh: NGỌC SƠN

Ảnh: NGỌC SƠN

Ảnh: NGỌC SƠN

Tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), hàng ngàn người dân đã đổ về các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lý Thường Kiệt,...để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tạo nên một bầu không khí rộn ràng tiếng hò reo, cờ đỏ sao vàng bao trùm khắp các tuyến phố.

Lực lượng CSGT Quảng Bình cũng đã chủ động có mặt tại các tuyến đường trọng điểm để triển khai các phương án để điều tiết, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ảnh: BẢO THIÊN

Ảnh: BẢO THIÊN

Ảnh: BẢO THIÊN

Ảnh: BẢO THIÊN

Khu vực Nguyễn Chí Thanh - quận Ba Đình - Hà Nội: Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh - Bà Đào Thị Lương mang mấy chục quả bưởi ra tặng người đi đường. Bà Lương cho biết: Thấy đội tuyển Quốc gia thắng vui quá nên bưởi trong cửa hàng còn bao nhiêu mang hết ra tặng người đi đường cho mọi người hò hét đỡ khát nước.

Ảnh: NGỌC DIỆP

Càng về khuya, không khí càng nóng khi hàng ngàn người đổ về đại lộ Hòa Bình ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Các tuyến đường chật kín người.

Ảnh: CHÂU ANH

Ảnh: CHÂU ANH

Người dân TP.HCM ra đường ăn mừng:

Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: HOÀNG GIANG

Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại TP Huế, ngay sau khi trận đấu kết thúc, người dân khắp nơi đã đổ về trung tâm thành phố để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: NGUYỄN DO

Ảnh: NGUYỄN DO

Ảnh: NGUYỄN DO

Tại tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra các trận đấu toàn thắng của ĐT Việt Nam từ đầu mùa giải, tối nay người dân cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Từng đoàn người dân đi ô tô, xe máy, cầm cờ vừa đi vừa hô vang "Việt Nam vô địch". Tại nhiều tuyến phố ở TP Việt Trì, người dân cũng đốt pháo hoa chúc mừng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2024.

Một CSGT Công an TP Việt Trì cho biết, người dân đi "bão" nhưng đa số vẫn chấp hành luật giao thông, dừng chờ đèn đỏ. Có những trường hợp vi phạm, lực lượng vẫn kiên quyết xử lý.

Ảnh: XUÂN HINH

Ảnh: XUÂN HINH

: