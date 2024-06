Cô gái cùng 2 người bắt cướp giật ở Gò Vấp được khen thưởng 02/06/2024 12:20

Cô gái cùng 2 người bắt cướp giật ở Gò Vấp được khen thưởng

Ngày 2-6, tại Công an quận Gò Vấp, lãnh đạo UBND quận Gò Vấp đã trao giấy khen, phần thưởng cho hai đơn vị là Đội Cảnh sát hình sự, Công an phường 16 (Công an quận Gò Vấp) và ba công dân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm bắt cướp giật tài sản.

Lãnh đạo UBND quận Gò Vấp trao giấy khen, thưởng cho hai đơn vị thuộc Công an quận Gò Vấp và ba công dân. Ảnh: NT

Tông xe bắt cướp giật

Trước đó, đầu giờ chiều 30-5, chị NPTT (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh) đi xe Honda SH mode đến con hẻm trên đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp, để đón bạn. Trong lúc ngồi trên xe đợi bạn, chị T lấy điện thoại iPhone 12 Pro ra sử dụng thì bị một nam thanh niên chạy xe máy áp sát, cướp giật.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường 16 tập trung điều tra, truy xét.

Chỉ trong chưa đầy 6 giờ đồng hồ sau, Công an quận Gò Vấp nhanh chóng khoanh vùng, xác định Vũ Đức Trí (32 tuổi, ngụ phường 15, quận Gò Vấp) là nghi phạm nên theo dấu. Tối 30-5, Trí đang chạy xe máy 55P9-7678 trong hẻm đường Tô Ngọc Vân, phường 15 thì Đội Cảnh sát hình sự ập đến, khống chế.

Trí khai sau khi cướp giật được điện thoại iPhone thì bán cho một cửa hàng ở quận 12 với giá 1 triệu đồng và đã tiêu xài hết.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an quận Gò Vấp mời làm việc với Lê Công Hiệu (39 tuổi, ngụ quận 12) là chủ cửa hàng điện thoại di động, thu giữ tang vật liên quan.

Trí và Quang hiện đã bị công an bắt về hành vi cướp giật tài sản. Ảnh: CA

Tiếp đó, ngày 31-5, chị CTLH (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cầm điện thoại iPhone 11 sử dụng trước trụ ATM trên đường Quang Trung, phường 10 thì bị một nam thanh niên đi xe máy 59M1-856.70 cùng chiều áp sát, cướp giật rồi tẩu thoát theo hướng ngược chiều về Ngã sáu Gò Vấp.

Chị H đã đuổi theo và tri hô “cướp, cướp”. Khi đến trước địa chỉ 296 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, chị H đuổi kịp, tông mạnh phía sau xe làm cả hai té ngã xuống đường.

Ngay lúc đó, anh Nguyễn Thanh Vũ và anh Phan Thanh Giàu (cùng ngụ quận Gò Vấp) đã hỗ trợ chị H khống chế bắt giữ nam thanh niên đưa về trụ sở Công an phường 10 quận Gò Vấp.

Người này được xác định là Quan Uy Quang (41 tuổi, ngụ quận 11). Tại trụ sở công an, Quang thừa nhận hành vi.

Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận Gò Vấp, phát biểu tại buổi trao khen thưởng. Ảnh: NT

Coi cướp giật tài sản là vụ trọng án

Tại buổi trao khen thưởng, Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng Công an quận Gò Vấp, cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP, Đảng ủy, UBND quận Gò Vấp để đơn vị đạt được các thành tích trong thời gian qua.

Đại tá Xuân cho biết các thành tích đó có sự đóng góp rất lớn của người dân mà ba quần chúng được khen thưởng là một điển hình. “Người dân đã góp phần cùng Công an quận Gò Vấp đấu tranh với tội phạm đường phố” – ông nói và cho biết vai trò của người dân trên “mặt trận” này rất quan trọng.

Hình ảnh Trí áp sát, cướp giật điện thoại của chị H. Ảnh: CA

Lãnh đạo Công an quận Gò Vấp cho biết nhân dân TP nói chung, Gò Vấp nói riêng luôn sẵn sàng hỗ trợ, sát cánh cùng lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm "đường phố" nói chung và tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản nói riêng, Công an TP tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai Tổ tuần tra kiểm soát hỗn hợp 363 kết hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự, đặc nhiệm, đáp ứng yêu cầu truy xét nhanh những kẻ gây án.

Đẩy mạnh quản lý, trấn áp hiệu quả và triệt tiêu những "dịch vụ ăn theo" như lò độ, chế xe, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh xe gắn máy, điện thoại di động, trang sức, vàng bạc đá quý... - vốn là những nơi bị những kẻ trộm, cướp lợi dụng hoặc tiếp tay tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có…

Đại diện Công an quận Gò Vấp cũng trao trả lại hai chiếc điện thoại cho hai nạn nhân. Ảnh: NT

Công an TP.HCM cho biết mục tiêu quan trọng là kéo giảm tội phạm đường phố với quyết tâm “coi một vụ cướp giật tài sản là một vụ trọng án”. Với sự vào cuộc, chung tay của các đơn vị, địa phương... cùng quần chúng nhân dân đã khiến loại tội phạm này được kéo giảm rõ rệt thời gian qua,