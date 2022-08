Cô gái nguy kịch, tổn thương não do ngộ độc methanol được xuất viện

Ngày 17-8, Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết bệnh nhân nữ TTGM (19 tuổi) được xuất viện sau hơn 1 tuần điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU). Bệnh nhân bị ngộ độc methanol và tổn thương não lan tỏa có tiên lượng rất nặng có thể tử vong.

Như thông tin trước đó, từ ngày 6 đến ngày 8-8, BV Nhân dân Gia Định đã tiếp nhận 9 trường hợp nhập viện do ngộ độc methanol, trong đó có 4 ca ngộ độc do uống rượu không rõ nguồn gốc, 5 ca ngộ độc do uống rượu pha cồn rửa tay.

Đến ngày 12-8, 8 người bệnh ngộ độc methanol đã lần lượt được xuất viện với sinh hiệu và sức khoẻ ổn định. Còn một ca vẫn tiếp tục điều trị tại khoa ICU, đó là trường hợp người bệnh TTGM nhập viện trong tình trạng nặng, toan chuyển hoá, nồng độ methanol là 123.98 mg/dL, được cho đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu.

Sau khi được điều trị tích cực và lọc máu liên tục, nồng độ methanol giảm xuống còn 36 mg/dL. Tuy nhiên, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy người bệnh bị tổn thương lan toả cả hai bên bán cầu não.

Dù tình trạng bệnh nhân rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng nhưng các y bác sĩ vẫn kiên trì điều trị tích cực với hy vọng cứu sống người bệnh.

TS-BS Huỳnh Văn Ân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc BV Nhân dân Gia Định cho biết: “Sau hơn một tuần điều trị tích cực tại khoa ICU, người bệnh đã ngưng thở máy và rút nội khí quản, đáp ứng tốt với điều trị. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm, cử động tay chân bình thường không yếu liệt. Tổn thương não có hồi phục nhưng để lại một số di chứng và được xuất viện ngày 16-8".