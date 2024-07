Cô gái tử vong do bệnh bạch hầu: Cách ly 7 ngày những người tiếp xúc gần 09/07/2024 05:41

Tối 8-7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Nghệ An yêu cầu giám đốc các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ tăng cường phòng chống bệnh bạch hầu.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tiếp xúc gần với bệnh nhân bị bệnh bạch hầu.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, kết quả điều tra, xử lý, chỉ đạo công tác phòng chống dịch bạch hầu tại xã Phà Đánh (huyện miền núi Kỳ Sơn) đã ghi nhận một trường hợp tử vong liên quan đến bệnh bạch hầu.

Được biết, bệnh nhân là em PTC (18 tuổi, trú tại Bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, Kỳ Sơn). Ngày 24-6, bệnh nhân C có biểu hiện sốt, ho, đau họng và tự đi mua thuốc tây và cả thuốc nam điều trị.

Đến đêm 30-6, em C được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn khám và điều trị. Tại đây các y, BS chuẩn đoán em C bị bệnh bạch hầu.

Y tế dự phòng đi phun khử trùng ở xã Phà Đánh.

Ngày 3-7, bệnh nhân C vẫn sốt 39°C, ho, đau rát họng nhiều, khàn tiếng, nói khó, nuốt đau, ăn uống kém, sưng hạch góc hàm hai bên, sưng đau vùng cổ phải, ăn uống kém, không khó thở, niêm mạc họng loét đỏ sưng nề, nhiều tổ chức loét thâm, hoại tử, amydal to có giả mạc trắng bám amydal và lưỡi gà, dễ chảy máu. Ngày hôm sau (4-7), bệnh nhân C được chuyển đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Đến đêm 4-7, gia đình bệnh nhân xin về với chẩn đoán lúc xuất viện: TD Bạch hầu ác tính (A36), biến chứng viêm cơ tim (I40), suy đa tạng (T94.0). Đến 4 giờ ngày 5-7, bệnh nhân C tử vong trên đường về nhà.

Theo TS Nguyễn Văn Thương, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, Ngay khi nhận được thông tin về trường hợp nghi mắc bạch hầu, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành nhuộm soi tươi mẫu bệnh phẩm, cử cán bộ trực tiếp mang mẫu ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Hà Nội) ngay trong đêm. Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cử đội phản ứng nhanh lên huyện Kỳ Sơn tiến hành điều tra, giám sát hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống và kiểm soát bệnh bạch hầu.

Sau khi điều tra, ngành y tế đã xác định được 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân C. Đây là 7 bạn là bạn cùng phòng tại ký túc xá với em C (trước lúc thi tốt nghiệp THPT năm 2024).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã thành lập Đoàn giám sát, hỗ trợ huyện Kỳ Sơn điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm tại các bản Phà Khảo, Piêng Hòm, Phà Khốm xã Phà Đánh (xã Phà Đánh).

Trong các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân có em MTB và MTS (cùng 18 tuổi) đã di chuyển tới tỉnh Bắc Giang. Em B có tình trạng đau họng, sốt nhẹ đã được hướng dẫn khai báo y tế tại địa phương tạm trú. Kết quả xét nghiệm em B dương tính với bệnh bạch hầu. Tính đến nay đã xác định được 119 người có tiếp xúc với bệnh nhân.

Hiện Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo Trạm Y tế các xã tăng cường công tác giám sát tại cộng đồng, đặc biệt những trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhằm phát hiện sớm và bệnh nghi mắc bạch hầu để có biện pháp xử lý kịp thời tránh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục cách ly và điều trị dự phòng bằng kháng sinh 7 ngày cho các trường hợp tiếp xúc gần và theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối.

Ngành y tế khuyến cáo cho nhân dân khi có các triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở... không tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn.