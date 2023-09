(PLO)- Theo Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ, fentanyl- ma túy được tổng hợp từ hóa chất là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ từ 18 đến 45 tuổi, năm ngoái có 110,000 ca tử vong do dùng fentanyl quá liều.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, ngày 19-9, Hội nghị phòng, chống ma túy thế giới lần thứ 37 (gọi tắt là Hội nghị IDEC XXXVII) do Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ (DEA) và Bộ An ninh quốc gia Jamaica đồng tổ chức đã diễn ra.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 là Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, bà Anne Milgram, Giám đốc DEA cho biết, Thế giới đã và đang phải đối mặt với hiểm hoạ ma tuý đang diễn ra ngày càng phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội của các nước trong khu vực và trên toàn thế giới.

Tội phạm ma túy ngày càng manh động với phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt và có kết nối chặt chẽ với các loại tội phạm hình sự, tham nhũng, mua bán người, công nghệ cao, rửa tiền...

Các tổ chức tội phạm, đặc biệt các tổ chức tội phạm người Mexico có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tội phạm khác trên toàn thế giới ráo riết thực hiện các hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng thực thi pháp luật các nước trong điều tra, bắt giữ.

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán, vận chuyển và sử dụng chất fentanyl đang đặt ra quan ngại lớn trên toàn cầu, đặc biệt tại Hoa Kỳ.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh BCA

Fentanyl là loại ma túy được tổng hợp từ hóa chất chứ không tinh chế từ thực vật như heroine hoặc cocaine. Fentanyl có tác dụng gây nghiện mạnh gấp 50 lần heroin, hơn 100 lần morphine, và đôi khi được trộn thêm vào cocaine hoặc heroin để tăng độ “phê” trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, fentanyl là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người Mỹ từ 18 đến 45 tuổi, năm ngoái có 110,000 ca tử vong do dùng fentanyl quá liều. Bà Anne Milgram gọi fentanyl là “mối đe dọa lớn nhất đối với người Mỹ hiện nay” và kêu gọi các nước chủ động xây dựng các biện pháp phòng ngừa. Hội nghị đã tiến hành thảo luận nhóm theo từng khu vực.

Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Bộ Công an tham dự Hội nghị. Ảnh BCA

Chia sẻ về những kết quả trong công tác phòng, chống ma túy của Việt Nam tại nhóm họp Châu Á – Thái Bình Dương, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục C04 nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp giảm cung, giảm cầu kết hợp với giảm tác hại do ma túy gây ra;

Đề ra các chính sách tầm vĩ mô với những mục tiêu dài hạn như Chương trình quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025 và chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy với mục tiêu dài hạn tầm nhìn đến năm 2030. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật phòng, chống ma túy năm 2021 nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về phòng, chống ma túy...

Bên lề hội nghị, Đoàn đại biểu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gặp và chia sẻ thông tin về công tác hợp tác phòng, chống ma túy với Trưởng đại diện Văn phòng DEA khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và đoàn đại biểu một số nước trong khu vực.

Trong hai ngày tiếp theo, Hội nghị sẽ tiếp tục thảo luận nhóm theo chương trình nghị sự.

Dự Hội nghị có hơn 1000 đại biểu từ các Cơ quan phòng, chống ma túy từ 138 quốc gia trên toàn thế giới, các khu vực và vùng lãnh thổ. Giám đốc DEA và Tư lệnh Cảnh sát Jamaica đồng chủ trì Hội nghị. Lễ khai mạc Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Jamaica. IDEC là diễn đàn phòng, chống ma túy do DEA khởi xướng từ năm 1983 với mục tiêu tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh phòng, chống ma túy hiệu quả. Chủ đề của Hội nghị năm nay là tăng cường hợp tác đấu tranh triệt phá các mạng lưới tội phạm ma túy có tổ chức xuyên quốc gia trên toàn thế giới và triển khai các

PHI HÙNG