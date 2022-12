Có thể tổ chức World Cup trong một thành phố

(PLO)- Một gia đình người Pháp gồm ông bố tên Herve, hai con trai Thomas và Jo có một cái nhìn khác về World Cup 2022 ở Qatar.

Ba bố con người Pháp vừa bước ra khỏi sân Thumama sau khi xem đội nhà Pháp đánh bại Ba Lan ở vòng 1/8 World Cup. Họ nói với báo chí: Thật là tuyệt vời quốc gia Qatar cứ như một thành phố, một thành phố tổ chức tất cả các trận World Cup thật tuyệt vời, con người khắp hành tinh đến giao lưu với nhau thật dễ dàng và vui vẻ. Rất đặc biệt, đây là một ý tưởng mà trong tương lai chúng ta nên làm kiểu này”.

Cậu anh Thomas nói với một phóng viên: “Hãy đừng quá bị phân tâm bởi truyền thông phương Tây. Tôi đến đây với một chuyến đi an toàn, bước ra ngoài đường cảm giác rất an toàn, mọi du khách đến đây đều rất vui vẻ, thân thiện, đầy thiện chí, bước ngoài đường phố, đến đám đông có một cảm giác rất an toàn. Lâu nay chúng tôi bị ảnh hưởng bởi truyền thông phương Tây. Một World Cup rất đẹp đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Tôi nghĩ ấn tượng của chúng tôi thật khó phai về World Cup này”.

Ba bố con nhà Herve gồm Thomas và Jo cùng ông bố luôn tranh luận về một World Cup 2022 mà cả ba còn phải ở lại xem tiếp vì Pháp góp mặt ở tứ kết. Thomas kể: “Ba bố con tôi tranh luận vì ý tưởng Qatar qua World Cup 2022 này liệu có là một ý tưởng tốt trong tương lai, tổ chức World Cup...tại một thành phố hay không. Nó quá thuận lợi trong mọi thứ, từ việc di chuyển của fan hâm mộ đến sự giao lưu của fan các nước...”.

Thomas nói rằng bất cứ chỗ nào ở Qatar, từ trạm xe buýt đến tàu điện ngầm ở đâu du khách cần là có sự giúp đỡ, đặc biệt khi ra đường, một cảm giác luôn rất an toàn và thân thiện.

Thomas thừa nhận rằng lâu nay anh bị phân tâm rất mạnh về truyền thông phương Tây nói về World Cup 2022 ở Qatar. Anh chẳng tìm đâu ra một thông tin tích cực về chủ nhà World Cup 2022. Thomas cho rằng, nó là những điều làm cho người hâm mộ không đến Qatar.

Thomas cũng cho rằng, đó là những quốc gia có những vấn đề với Qatar, tuy nhiên khi thực tế Qatar thì mọi chuyện rất khác.

Pháp là một trong những quốc gia kêu gọi fan nên hạn chế đến Qatar vì nhiều vấn đề. Nhiều TP lớn của Pháp đã không tổ chức xem truyền hình trực tiếp World Cup 2022, trong đó có Paris.

THANH PHƯƠNG