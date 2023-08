Có tình trạng công chứng viên cho thuê bằng để hưởng lợi

(PLO)- Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp Phạm Văn Hoà cho rằng, số lượng công chứng viên mới còn ít, dẫn đến tình trạng cho thuê bằng công chứng viên để thành lập văn phòng công chứng...

Sáng 7-8, tại Đà Nẵng, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên giải trình về thực hiện một số quy định của Pháp luật về hoạt động công chứng.

Các ý kiến tại phiên giải trình tập trung vào bốn nhóm vấn đề chính gồm: (1) Việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và hành nghề của công chứng viên; (2) Tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng; (3) Việc thực hiện các quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản; (4) Việc quản lý nhà nước về công chứng.

Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp, từ năm 2020 – 2022, có 2.886 người đã tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng hoặc tốt nghiệp khoá bồi dưỡng nghề công chứng; hơn 90% người tốt nghiệp tham gia tập sự hành nghề công chứng. Tuy nhiên, chỉ có 507 công chứng viên được bổ nhiệm. Qua khảo sát, tỷ lệ đạt yêu cầu kỳ thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng những năm gần đây đạt rất thấp, có địa phương chỉ khoảng 25%.

Bà Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình nêu ý kiến: “Việc thi đỗ đạt tỷ lệ thấp như vậy làm cho chúng tôi rất băn khoăn, bởi hiện nay trên địa bàn các tỉnh số lượng công chứng viên còn ít, chưa đảm bảo phủ khắp. Nhiều nơi do ít công chứng viên nên việc thành lập văn phòng công chứng, phòng công chứng còn gặp khó khăn”.

Cũng liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Văn Hoà - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp cho rằng, số lượng công chứng viên mới còn ít, không đáp ứng nhu cầu. Do đó dẫn đến tình trạng cho thuê bằng công chứng viên để thành lập văn phòng công chứng.

Theo ông Hòa, cần phải quy định mức trần độ tuổi của công chứng viên.

“Tuổi hành nghề công chứng viên là không quy định, 80-90 tuổi cũng được, thậm chí cả trăm tuổi cũng được, miễn người đó còn sống là được. Tôi nghĩ điều rất bất hợp lý nên dẫn đến tình trạng hiện nay rất nhiều người đã là công chứng viên rất cao tuổi rồi không hoạt động, cho thuê bằng công chứng để hưởng lợi” - ông Phạm Văn Hoà nêu rõ.

Bên cạnh đó, ông Hoà cũng cho rằng, chỉ cần có giấy khám sức khoẻ đảm bảo yêu cầu là công chứng viên vẫn làm việc được. Nhưng trên thực tế, giấy khám sức khoẻ rất dễ kiếm. Nhiều trường hợp “chạy” giấy khám sức khoẻ để thi bằng lái ô tô, xe máy là ví dụ điển hình. Do đó, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cần có đánh giá kỹ nguyên nhân tỷ lệ người đạt yêu cầu thấp. Do người học, do chương trình đào tạo, bồi dưỡng hay do việc tập sự chưa đạt chất lượng?

Về vấn đề này, ông Mai Lương Khôi - Thứ trưởng Bộ Tư pháp giải thích: “Để đảm bảo chất lượng Công chứng viên thì phải qua hai quá trình. Thứ nhất là phải thi đậu lớp đào tạo công chứng viên, quan trọng hơn nữa là công chứng viên phải tập sự 12 tháng. Quá trình tập sự này rất quan trọng và là yếu tố quyết định chính việc công chứng viên đạt yêu cầu hay không. Bộ Tư pháp cũng tiếp thu ý kiến và qua quá trình quản lý Nhà nước thì chúng tôi cũng đã thấy và hiện nay đang sửa đổi Thông tư 04 về hướng dẫn tập sự và kiểm tra nghề tập sự, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, nâng cao chất lượng của công chứng viên”.

Trao đổi thêm về nội dung trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết: Việc đào tạo, sát hạch và thi cử để bổ nhiệm phải đảm bảo tiêu chuẩn. Chúng ta không thể nào hạ thấp tiêu chuẩn để bổ nhiệm công chứng viên mà họ chưa đạt được tiêu chuẩn về nghề nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến cung cấp dịch vụ công.

