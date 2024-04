Cơn đau do gút cấp được ví 'như dao đâm' 11/04/2024 07:45

Cơn đau do gút cấp thường tập trung ở khớp ngón chân cái, nhưng cũng có thể xảy ra ở các khớp khác như đầu gối, cổ tay, mắt cá chân…

Cơn đau do gút cấp thường có các đặc điểm sau

- Cường độ đau rất cao, được mô tả như "đau như dao đâm", "đau như bị đốt cháy"...

- Cơn đau xuất hiện đột ngột, thường là vào ban đêm, khiến người bệnh tỉnh giấc.

- Cơn đau thường tập trung ở một khớp, thường là khớp ngón chân cái.

- Khớp bị đau sưng to, nóng, đỏ, cứng, khó cử động.

- Có thể kèm theo các triệu chứng toàn thân như sốt, mệt mỏi, chán ăn...

Cơn đau do gút cấp thường xảy ra dữ dội ở các khớp vào ban đêm. Hình minh họa

Khác biệt của cơn đau do gút cấp với các loại đau khác

- So sánh với đau do chấn thương: Cơn đau do gút cấp thường có cường độ đau cao hơn cơn đau do chấn thương. Cơn đau do chấn thương thường có xu hướng giảm dần theo thời gian, trong khi cơn đau do gút cấp thường kéo dài từ vài ngày đến vài tuần.

- So sánh với đau do viêm khớp khác: Tuy cũng là viêm khớp, nhưng cơn đau do gút cấp thường có cường độ đau cao hơn. Cơn đau do viêm khớp khác thường có xu hướng âm ỉ, trong khi cơn đau do gút cấp thường rất dữ dội.

- So sánh với đau do ung thư: Cơn đau do gút cấp thường có cường độ đau thấp hơn cơn đau do ung thư. Cơn đau do ung thư thường có xu hướng lan tỏa, trong khi cơn đau do gút cấp thường tập trung ở một khớp.

- Trong một cuộc khảo sát vào năm 2019 tại Hoa Kỳ, có 39% bệnh nhân gút cho rằng cơn đau gút còn đau hơn bị bỏng nặng, 36% khác thì cho rằng đau hơn cả bị sỏi thận,...

Cơn đau do gút cấp thường kéo dài từ 3 - 10 ngày nếu không được điều trị. Sau khi cơn đau giảm, khớp bị đau có thể vẫn còn sưng, đỏ, cứng trong vài ngày hoặc vài tuần.

Để giảm đau do gút cấp, người bệnh có thể sử dụng các thuốc giảm đau, chống viêm không steroid (NSAIDs) như ibuprofen, meloxicam, etoricoxib,.. Ngoài ra, người bệnh cũng có thể chườm lạnh lên khớp bị đau để giảm sưng đau.

Nếu cơn đau do gút cấp tái phát nhiều lần, người bệnh cần đi khám bác sĩ để được điều trị và kiểm soát bệnh.