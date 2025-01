Con gái của nam shipper tử vong được nhà hảo tâm nhận nuôi đến 18 tuổi 23/01/2025 17:35

(PLO)- Nhiều đơn vị đã hỗ trợ gia đình nam shipper tử vong do bị đánh khi đi giao hàng vừa qua ở Đà Nẵng.

Ngày 23-1, Hội đồng hương xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thông tin, con gái của anh Trần Thành (nam shipper tử vong) sẽ được một nhà hảo tâm nhận nuôi đến năm 18 tuổi và hỗ trợ việc làm ổn định cho vợ của anh Trần Thành.

Theo đó, gia đình ông Nguyễn Hữu Hiển (xã Hoà Phước) sau khi biết hoàn cảnh gia đình khó khăn của anh Trần Thành đã quyết định nhận nuôi đỡ đầu con của anh này và hỗ trợ vợ anh Thành có công việc ổn định.

Nhà hảo tâm Nguyễn Hữu Hiển nhận nuôi đỡ đầu con gái anh Thành đến năm 18 tuổi. Ảnh: MT

Trước đó, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ huyện Hoà Vang đã đến thắp hương, động viên gia đình sau khi sự việc xảy ra. Đồng thời, ông chỉ đạo các cấp chính quyền, địa phương phải có các chế độ chăm lo cuộc sống cho vợ con anh Thành bởi gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Huyện uỷ huyện Hoà Vang cũng chỉ đạo địa phương đưa gia đình anh Thành vào diện hộ nghèo để thực hiện các chế độ chính sách cho gia đình. Bởi gia đình anh Thành rất nghèo, anh này làm shipper còn vợ đi nhặt lông yến thuê. Hiện tại, hai vợ chồng đang ở ké tại nhà thờ tộc.

Ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện uỷ huyện Hoà Vang đến động viên gia đình.

Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Ngoài ra, khi biết hoàn cảnh gia đình nam shipper tử vong khó khăn, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát.

Khởi tố 3 người liên quan đến vụ án. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang đã khởi tố, bắt tạm giam ba bị can đã đánh anh Thành dẫn đến tử vong. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi của những người liên quan.