Con trai đóng kịch bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột

(PLO)- Để có tiền nộp phí xuất khẩu lao động, H bàn bạc với bạn gái đóng kịch bị bắt cóc nhằm tống tiền chính mẹ ruột của mình.

Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý ĐMH, 34 tuổi và bạn gái 33 tuổi NTP về hành vi tống tiền.

Theo thông tin ban đầu, H không có công ăn việc làm ổn định nên xin gia đình đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Hôm 12-9, anh ta hỏi vay mẹ ruột 50 triệu đồng để nộp phí nhưng không được, nên nảy sinh ý định, bàn với bạn gái dàn dựng kế hoạch bản thân bị bắt cóc, để tống tiền mẹ.

Nghĩ là làm, cặp đôi mua tiết heo về phòng trọ, bôi lên người H giả vờ bị đánh đập. Sau đó, bạn gái chụp ảnh H gửi cho mẹ người tình, nói rằng con trai bà bị bắt cóc, chủ nợ đòi 130 triệu đồng.

Lo sợ cho tính mạng con trai, ngày 18-9, mẹ H tới Công an huyện Ba Vì trình báo. Quá trình xác minh sau đó, công an tìm thấy H tại một phòng trọ ở xã Yên Giá, huyện Quế Võ, Bắc Ninh trong trạng thái khỏe mạnh, tự do, không có dấu hiệu bị hành hung hay bắt giữ...

