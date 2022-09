Công an 7 tỉnh, thành phía Nam nêu giải pháp kéo giảm tội phạm vùng giáp ranh

Chiều 12-9, Công an TP.HCM cùng Công an các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Quy chế phối hợp số 303 về đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh.

Hội nghị có sự tham gia của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng công an các tỉnh, thành.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết qua gần hai năm thực hiện quy chế phối hợp, tình hình tội phạm về trật tự xã hội tại các tỉnh trong khu vực Đông Nam bộ được đảm bảo, tội phạm về trật tự xã hội các tỉnh, thành phố giáp ranh từng bước được kiểm soát, kéo giảm.

Cụ thể, các tỉnh, thành đã đẩy mạnh trao đổi thông tin về tình hình tội phạm, công tác phối hợp giữa công an các đơn vị đạt hiệu quả cao hơn trên nhiều lĩnh vực; trao đổi kinh nghiệm công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm; thống nhất phối hợp thực hiện các chuyên án và đề án của Bộ Công an…

Từ đầu năm 2022 đến nay, tỉ lệ tội phạm đã giảm 8,68% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 10,89% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tính chất của tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn tinh vi và manh động hơn.

Công an bảy tỉnh, thành đều có chung đánh giá, tính chất của tội phạm xâm phạm trật tự xã hội diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Trong đó, nhóm tội phạm về xâm phạm quyền sở hữu chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm; tội phạm về đánh bạc, tổ chức đánh bạc tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm cờ bạc online.

Tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng về số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tính chất, thủ đoạn tinh vi, gây bức xúc trong dư luận. Hoạt động tín dụng đen, vay tiền nhanh, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm trên các nền tảng di động và qua mạng Internet diễn biến phức tạp gây mất an ninh trật tự.

Cùng với đó tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng nổi lên là hoạt động lợi dụng các sơ hở trong quản lý kinh tế để chiếm đoạt tài sản, sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đấu thầu, quản lý, sử dụng đất đai…

Để kết quả công tác phối hợp ngày càng được nâng cao, Công an các tỉnh, TP đã đề ra một số mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các hệ lực lượng, thường xuyên phối hợp xác minh nguồn tin, trao đổi thông tin ở từng cấp, nhất là thông tin về âm mưu phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Đồng thời đẩy mạnh phối hợp về trật tự an toàn xã hội, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng khu vực giáp ranh. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân và các dữ liệu nghiệp vụ phục vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả.

Công an tỉnh, thành cũng tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo hệ thống chính trị tại các địa bàn giáp ranh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách đồng bộ, rộng khắp.

Từng bước kéo giảm tội phạm Về kết quả phối hợp điều tra, xử lý tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội, công an địa phương của bảy tỉnh, TP đã phối hợp khám phá 4.995 vụ phạm tội, đạt 78,96%. Đồng thời xác minh 84 vụ/85 đối tượng, cung cấp thông tin để điều tra 26 vụ án/29 bị can liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, tham nhũng,... Công an các tỉnh, TP cũng thường xuyên phối hợp phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an tăng cường công tác nắm tình hình, trao đổi kịp thời thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của những kẻ buôn bán ma túy, bóc gỡ các đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia; triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm, đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy... Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy đã kiểm tra 15.423 lượt phương tiện, xử phạt 12.036 trường hợp vi phạm, phạt tiền 9,423 tỉ đồng. Các đơn vị cũng đã phối hợp, hỗ trợ truy bắt, vận động đầu thú 163 bị can truy nã do Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh, TP ra quyết định; phối hợp bắt, thanh loại được 429 bị can truy nã.