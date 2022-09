Công an Bà Rịa – Vũng Tàu: Bất ngờ với thùng xe 'biến hình' mà Pháp Luật TP.HCM phản ánh

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã cho cắt hạ các xe lắp hệ thống thuỷ lực “biến hình” thùng xe và cho biết "rất bất ngờ" với chiêu trò mà các chủ xe tải sử dụng.

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, đi kiểm tra thực tế việc các lò độ chế xe ben “biến hình” để chở quá tải mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Đại tá Bùi Văn Thảo - Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo Đại tá Lê Văn Ninh - Trường phòng PC08 Công an tỉnh chỉ đạo phòng PC08 phối hợp cùng các đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo phản ánh.

Đại tá Thảo cũng cho biết, thông tin báo nêu là đúng và công an tỉnh sẽ cương quyết chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra để phát hiện những xe ben cơi nới thùng bằng hệ thống thuỷ lực.

“Cảm ơn Báo đã tìm hiểu và thông tin, qua đó công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và phát hiện những cơ sở độ chế như báo phản ánh. Công an tỉnh sẽ cương quyết chấn chỉnh sự việc các công nhân sửa chữa các xe ben để chở hàng quá tải này” - Đại tá Thảo nói thêm.

Cũng trong ngày, Đại tá Lê Văn Ninh - Trường phòng PC08 đã dẫn đoàn kiểm tra gồm các đơn vị: Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an TP Bà Rịa, Công an thị xã Phú Mỹ đi kiểm tra thực tế tại hai garage độ xe có thùng biến hình mà báo phản ánh.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông NTC, chủ garage ở tổ 4, KP Phước Lộc, TX Phú Mỹ thừa nhận có chế tạo thùng xe “biến hình” bằng hệ thống thuỷ lực.

Thông tin với đoàn kiểm tra, ông T cũng cho biết đã làm cho ba xe ben tại tỉnh Bình Thuận để xe này chở quá tải.

Còn tại garage Quang Thanh do ông VQT làm chủ, đoàn đã kiểm tra và ông T thừa nhận có độ xe như báo phản ánh.

Đoàn kiểm tra yêu cầu hai chủ garage này cam kết không tiếp tục thực hiện hành vi độ chế để cơi nới thùng xe.

Kiểm tra thực tế một bãi đậu xe cạnh garage ông T mà báo phản ánh, đoàn đã phát hiện một xe ben mang BKS: 72C- 101.42 có sử dụng hệ thống thuỷ lực đang đậu.

Ngoài ra, xe ben mang BKS: 72C – 074.31 sử dụng hệ thống thuỷ lực chở hàng mà báo phản ánh cũng được đoàn kiểm tra tìm thấy khi đang đậu trong một công ty ở xã Tóc Tiên.

Làm việc với đoàn kiểm, chủ xe không thừa nhận xe có hệ thống thuỷ lực. Đến khi phóng viên cung cấp hình ảnh, công an yêu cầu mở ống xương sắt thì hệ thống thuỷ lực lộ ra, chủ xe mới thừa nhận.

Cả hai xe này sau đó được yêu cầu cắt hạ hệ thống thuỷ lực.

Đại tá Ninh và hơn 10 thành viên đoàn kiểm tra đều cho biết, đây là lần đầu tiên chứng kiến và biết chiêu trò sử dụng hệ thống thuỷ lực để nâng hạ thùng xe ben chở quá tải.

“Nhờ báo phản ánh mà lực lượng CSGT mới biết chiêu trò này. Dù đọc báo biết xe có hệ thống thuỷ lực, nhưng tôi nhìn xe bằng mắt thường vẫn không thể nhận ra, yêu cầu thợ cắt hạ mới thấy được hệ thống thuỷ lực của nó”- Đại tá Ninh nói thêm.

SANG - TÙNG - LY