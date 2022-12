Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị nhân rộng mô hình camera an ninh

(PLO)- Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổng kết phong trào mô hình "Camera an ninh" giai đoạn 2017-2022 và đề nghị nhân rộng mô hình này.

Chiều 26-12, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức hội nghị lần thứ 32 nhằm đánh giá, tổng kết công tác năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trong năm 2022, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt nhiều kết quả tốt. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng…Một số kết quả cụ thể như: Điều tra, xử lý kịp thời 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.

Phát hiện, lập hồ sơ xử lý 164 vụ vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, buôn lậu; 164 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Bắt giữ 550 vụ với 977 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy. Thu nhận và cấp CCCD toàn tỉnh hơn 256 nghìn hồ sơ; cấp 188.730 trường hợp tài khoản xác thực định danh điện tử.

Số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm; Không xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường nội địa.

Tổ chức hội nghị tổng kết mô hình “Camera an ninh” giai đoạn 2017-2022, có công văn đề nghị Bộ Công an ra thông báo về việc nhân rộng mô hình này. Hiện nay, toàn tỉnh có 53 mô hình camera an ninh hoạt động hiệu quả, góp phần rất lớn vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm...

Trong năm 2023, công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết sẽ tiếp tục chủ động triển khai các mặt công tác nhằm giữ vững ổn định tình hình ANTT, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT.

Tiếp tục triển khai đấu tranh có hiệu quả với số các nhóm đối tượng về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, chống người thi hành công vụ…

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; thực hiện có hiệu quả dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân; Tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục các vi phạm thiếu sót về phòng cháy chữa cháy; tuần tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ góp phần ngăn chặn và kéo giảm tai nạn giao thông.

