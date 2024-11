Công an Bà Rịa- Vũng Tàu khánh thành 36 trụ sở công an xã 08/11/2024 14:50

(PLO)- Sau gần tám tháng khởi công, 36 trụ sở công an xã của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành đưa vào sử dụng, sớm hơn một năm so với dự kiến.

Sáng 8-11, tại Công an xã Tóc Tiên (thị xã Phú Mỹ), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ chức lễ khánh thành đưa vào hoạt động 36 trụ sở công an xã.

Công an xã Tóc Tiên cũng là một trong các trụ sở được xây dựng mới, hoàn thành đưa vào sử dụng dịp này.

Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết trước đó Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an có chỉ đạo về tập trung nguồn lực để tăng cường năng lực chiến đấu cho công an cấp cơ sở. Trong đó ưu tiên đầu tư, nâng cấp, cải tạo cơ sở làm việc công an huyện, phường, xã, thị trấn và công trình nghiệp vụ quan trọng cấp bách khác.

Trung tá Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng Hậu cần công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thông tin về tiến độ triển khai dự án trụ sở công an các xã. Ảnh: TK

Thực hiện các chỉ đạo này, Ban giám đốc đã giao Phòng Hậu cần chủ trì tham mưu Ban giám đốc báo cáo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xây dựng nghị quyết, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh.

Tháng 5-2023, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có Nghị quyết 10 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng 36 trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh do công an tỉnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 214 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Mục tiêu là đảm bảo cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt cho trụ sở công an xã tại TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ với quy mô biên chế 18 cán bộ, chiến sĩ (tổng số năm trụ sở) và quy mô biên chế 13 cán bộ, chiến sĩ (tại các huyện Đất Đỏ, Châu Đức và Xuyên Mộc với tổng số 31 trụ sở).

Phía ngoài trụ sở công an xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ trong sáng làm lễ khánh thành 8-11. Ảnh: TK

Sau gần tám tháng kể từ khi làm lễ khởi công xây dựng (cuối tháng 2, đầu tháng 3-2024), 36 trụ sở đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện của các cấp, các ngành để công trình sớm được triển khai, thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phát biểu tại buổi lễ khánh thành các trụ sở công an xã. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Trong thời gian tới, Công an tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các lãnh đạo, cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình, trụ sở làm việc, trang bị phương tiện, thiết bị.

Đại tá Bùi Văn Thảo cũng đề nghị công an các huyện, thị xã, thành phố và công an các xã tổ chức tiếp nhận, đưa vào sử dụng công trình một cách hiệu quả, đúng quy định; tăng cường công tác quản lý, bảo quản, duy trì sử dụng công trình bảo đảm phục vụ tốt nhất công tác của đơn vị.

Các đại biểu làm lễ cắt băng khánh thành tại trụ sở công an xã Tóc Tiên sáng 8-11. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Ông cũng đề nghị Phòng Hậu cần công an tỉnh tiếp tục phối hợp, bàn giao công trình cho công an xã, chủ động tổ chức hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, sửa chữa, bảo hành công trình theo đúng kỹ thuật.

Tiếp tục rà soát, tham mưu đề xuất Ban Giám đốc trong việc triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho công an các cấp, các lực lượng trong toàn công an tỉnh. Trong đó tiếp tục ưu tiên đối với lực lượng công an cấp cơ sở.

Các đại biểu chụp lưu niệm khi tham quan trụ sở công an xã Tóc Tiên. Ảnh: TK

Cùng với đó, đơn vị tư vấn giám sát, thi công và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với chủ đầu tư trong việc quyết toán công trình theo đúng quy định.

Sau phần lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở công an xã Tóc Tiên; trồng cây lưu niệm và tham quan trụ sở, các phòng làm việc của công an xã Tóc Tiên...