Công an Bến Tre thông tin vụ va chạm giao thông đường thủy trên sông Hàm Luông 30/08/2024 19:21

(PLO)- Theo Công an, chiếc ca nô chở tổ tuần tra đi bắt khai thác cát trái phép va chạm với ghe nhựa trên sông Hàm Luông là do người lái ghe nhựa bất ngờ di chuyển tốc độ cao từ bờ sông đột ngột lao ra chắn trước hướng di chuyển của ca nô.

Chiều 30-8, Đại tá Lê Văn Hòa – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh Bến Tre đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ va chạm giao thông đường thủy trên sông Hàm Luông đoạn qua Thị trấn Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra trong đêm 27-8.

Theo Công an, vào khoảng 22 giờ đêm 27-8, Công an thị trấn Tiên Thủy nhận được tin báo của người dân có một số phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Hàm Luông thuộc khu vực Thị trấn Tiên Thủy.

Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh Bến Tre cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh thông tin vụ việc

Công an thị trấn Tiên Thủy phân công Tổ công tác có 6 đồng chí tổ chức tuần tra. Tổ công tác này do Thượng úy Nguyễn Thanh Nhàn – Công an viên làm tổ trưởng và có 3 lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự cơ sở và 2 đội viên đội dân phòng tham gia.

Tổ tuần tra sử dụng chiếc ca nô thuộc sở hữu của ông Ngô Văn Trung - Tổ trưởng tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ấp Tiên Đông Vàm, Thị trấn Tiên Thủy và do ông Trung là người trực tiếp điều khiển. Cũng theo Công an tỉnh Bến Tre, ông Trung có chứng chỉ điều khiển phương tiện ca nô cấp ngày 10-1-2024.

Đại tá Lê Văn Hòa thông tin, trong quá trình ca nô chở tổ tuần tra di chuyển cặp theo bờ sông Hàm Luông hướng từ thị trấn Tiên Thủy đi xã Tiên Long, đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày khi đến gần khu vực bến đò Bé Sáu (thuộc ấp Khánh Hội Đông, Thị trấn Tiên Thủy), có một ghe nhựa (loại ghe composite) có 1 người lái di chuyển với tốc độ cao từ bờ sông đột ngột lao ra chắn trước hướng di chuyển ca nô của tổ tuần tra.

Hiện trường vụ tai nạn

Do đêm tối và tình huống bất ngờ, mặc dù ca nô của tổ tuần tra đã đánh lái tránh nhưng do ghe nhựa chắn ngang với khoảng cách quá gần dẫn đến va chạm giữa 2 phương tiện.

“Sau va chạm, ca nô của tổ công tác bị hỏng máy, còn ghe nhựa vẫn tiếp tục di chuyển chạy về hướng bờ sông phía huyện Chợ Lách”- Đại tá Lê Văn Hòa cho biết.

Công an cũng thông tin, sau 5 phút sửa chữa, ca nô của tổ công tác tiếp tục tuần tra, bắt giữ 2 phương tiện chở cát sông trái phép gồm: 1 ghe gỗ và 1 tàu sắt đang chở gần 40m3 cát sông.

Cũng theo Đại tá Lê Văn Hòa, trên đường đưa 2 phương tiện vi phạm này về nơi tạm giữ, tổ công tác phát hiện một ghe gỗ neo đậu trong bờ có biểu hiện khả nghi nên tổ công tác tiếp cận, phát hiện có 3 người trên ghe gỗ; cạnh bên có 1 chiếc ghe nhựa mũi hướng vào bờ có vết trầy xước, trên ghe nhựa không có người.

Nghi ngờ chiếc ghe nhựa là phương tiện trước đó đã va chạm với ca nô của tổ tuần tra. Tổ công tác mời 3 người trên ghe gỗ về làm việc và di chuyển các phương tiện về bến tạm giữ.

Chiếc ghe nhựa nghi va chạm với ca nô của tổ tuần tra

Qua làm việc, 3 người trên ghe gỗ cho biết đang đi tìm anh Lê Minh Tâm (sinh năm 1994, ngụ ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách) là người điều khiển ghe nhựa trên do những người này không còn liên lạc được bằng điện thoại với anh Tâm.

Đến khoảng 2 giờ rạng sáng 28-8, bà Huỳnh Thị Út (sinh năm 1970, ở ấp Vĩnh Chính, xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách) đến Công an thị trấn Tiên Thủy trình báo về việc con của bà là Lê Minh Tâm là người lái ghe nhựa va chạm với ca nô với tổ tuần tra hiện đã mất liên lạc.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Tiên Thủy và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến 10 giờ trưa ngày 29-8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Minh Tâm.

Đại tá Lê Văn Hòa cũng cho biết, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị, chức năng và công an huyện Châu Thành phối hợp với Viện KSND cùng cấp nhanh chóng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, phương tiện, củng cố hồ sơ điều tra, xác minh và xử lý nguồn tin tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc

Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre đã chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh nhất là tại các điểm nóng trên tuyến sông Hàm Luông, đặc biệt là khu vực Thị trấn Tiên Thủy nói riêng.

Đồng thời điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với với các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép gây mất an ninh trật tự.

Công an tỉnh Bến Tre cũng thông tin, bước đầu cơ quan chức năng xác định đây là vụ va chạm giao thông đường thủy nhưng chưa xác định nguyên nhân chính xác chiếc ghe nhựa đâm vào bờ. Vụ việc trên, hiện cơ quan Công an vẫn đang tiếp tục, điều tra, xác minh làm rõ.