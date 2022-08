Công an Bình Dương bắt 3 người giấu hơn 65 triệu đồng tiền giả

Ngày 5-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương, cho biết đang tạm giữ ba người để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Những người bị tạm giữ gồm Đặng Thị Kiều Trang (quê Sóc Trăng), Thị Kim Phụng (quê Kiên Giang) và Nguyễn Đình Quốc (ngụ tại TP Thủ Đức, TP HCM).

Số tiền giả thu giữ tại nơi ở của những người này là 65,5 triệu đồng (gồm 131 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng).

Cụ thể, sau thời gian theo dõi, Công an phường An Bình phối hợp với Đội An ninh Công an TP Dĩ An kiểm tra hành chính đột xuất nơi ở của Trang tại một nhà trọ thuộc khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, TP Dĩ An.

Tại đây, công an đã phát hiện ma túy và 6,5 triệu đồng tiền giả. Qua lời khai của người này, công an tiếp tục bắt giữ Phụng và Quốc.

Tại nơi Phụng ở công an đã thu giữ 21,5 triệu đồng tiền giả, tại nơi Quốc ở thu giữ 37,5 triệu đồng tiền giả.

Khai với công an, Quốc cho biết mình bán tiền giả cho Phụng, Phụng tiếp tục bán tiền giả cho Trang. Cứ 3 triệu đồng tiền thật mua được 10 triệu đồng tiền giả.

Số tiền những người này giao dịch khoảng gần 100 triệu đồng. Số tiền được tuồn ra thị trường bằng nhiều cách khác nhau như mua đồ dùng cá nhân, ma túy…

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.