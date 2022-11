Công an Bình Dương giữ 13 thanh niên tại chung cư giáp ranh TP.HCM

(PLO)- Công an thành phố Dĩ An cùng các lực lượng phối hợp đã ập vào một căn hộ vùng ven, giữ 13 thanh niên gồm 10 nam, 3 nữ và họ trong tình trạng mơ màng.

Rạng sáng 24-11, công an thành phố Dĩ An, Bình Dương cùng các lực lượng phối hợp đã ập vào một căn hộ nằm ở tầng 34, chung cư Opal Boulevard (phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương) giữ 13 thanh niên gồm 10 nam và 3 nữ đang trong trạng thái mơ màng, nhạc xập xình.

Theo ghi nhận, nhóm thanh niên này bị đưa lên xe bán tải rời khỏi chung cư lúc 7 giờ 30 để test ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ các vật dụng, loa, đèn led do nhóm thanh niên này bố trí tại căn hộ nói trên.

Lực lượng bảo vệ chung cư đã hỗ trợ cơ quan chức năng lên tận căn hộ đưa nhóm thanh niên rời khỏi chung cư.

Một bảo vệ tại chung cư cho biết khi công an vào căn hộ kiểm tra, nhóm thanh niên đang trong trạng thái mơ màng..

Chung cư này nằm ở vùng ven giữa thành phố Dĩ An (Bình Dương) và thành phố Thủ Đức (TP.HCM) với khoảng 1.500 căn hộ, thời gian qua có nhiều người đến thuê để ở.

