Công an Bình Dương nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão 19/09/2024 11:58

(PLO)- Lực lượng công an triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo về tính mạng và tài sản cho người dân trong mùa mưa bão.

Tại Bình Dương, thời gian gần đây khi mưa lớn kéo dài đã khiến một số người dân nước cuốn trôi, một số người không may thiệt mạng do đi vào dòng nước xiết.



Bị nước cuốn trôi tử vong

Hiện nay, tình hình mưa bão đang diễn biến khó lường. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bình Dương, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 4, sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Nam bộ. Do vậy, trong những ngày tới thời tiết các tỉnh Nam bộ sẽ có mưa nhiều nơi nhưng tập trung chủ yếu về chiều và tối, có nơi vẫn còn xảy ra mưa to và giông mạnh.

Việc mưa lớn kéo dài sẽ khiến các vùng đô thị nước không thoát kịp dâng cao, có nơi chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Người phụ nữ cùng chiếc xe bán tải bị nước cuốn trôi tại TP Dĩ An. Ảnh: KD

Mới đây, vào ngày 13-9, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã khiến một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bình Dương ngập sâu trong nước. Nước tại đoạn đường Suối Sệp (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) dâng cao và chảy mạnh.

Đúng lúc này, bà Nguyễn Thị Bảo T (44 tuổi, HKTT Đồng Nai) điều khiển ô tô bán tải đi qua đoạn đường trên bị nước cuốn cả xe bán tải và người trôi theo dòng nước. Khoảng gần 1 giờ sau, lực lượng chức năng tìm thấy bà T nhưng đã tử vong.

Còn tại huyện Dầu Tiếng, một bé trai cũng bị nước cuốn xuống cống thoát nước khi trời mưa lớn, may mắn nạn nhân được lực lượng công an giải cứu kịp thời.

Lực lượng công an nỗ lực đảm bảo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông thời điểm mưa lớn, lực lượng công an toàn tỉnh Bình Dương đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để ứng phó, hỗ trợ người dân để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an TP Tân Uyên tuyên truyền cho học sinh nắm rõ các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt là hướng dẫn đảm bảo an toàn khi mưa lớn. Ảnh: CA

Tại TP Tân Uyên, lực lượng công an đã triển khai nhiều phương án để đối phó khi mưa lớn kéo dài, mực nước tại các khu đô thị dâng cao.

Lãnh đạo Công an TP Tân Uyên cho hay Đội CSGT-TT đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông khi trời mưa lớn.

Trong đó, tập trung vào các tuyến đường có khả năng xảy ra tình trạng ngập nước khi mưa lớn như ĐT746, ĐT747, ĐT747B… các vị trí trọng yếu như vòng xoay Kim Hằng, ngã tư cây xăng Thống Nhất.

Mỗi khi mưa lớn, lực lượng CSGT sẽ ứng trực 24/24 để hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: CA

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông đến các chủ phương tiện và nhân dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an TP Tân Uyên khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và tự trang bị những kỹ năng cần thiết, thận trọng khi điều khiển phương tiện lưu thông trên đường trong những ngày mưa bão…

Theo lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Dương, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông vào thời điểm mưa bão, lực lượng sẽ ứng trực 24/24, chủ động hướng dẫn và hỗ trợ người dân tại các điểm nước dâng cao gây nguy hiểm.