Công an Bình Thuận và Thanh Hóa bắt bị can trốn truy nã từ 18 năm trước 31/05/2024 18:51

(PLO)- Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Công an Thanh Hóa bắt giữ bị can trốn truy nã 18 năm.

Ngày 31-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Tăng Minh (41 tuổi, bị can có lệnh truy nã 18 năm trước) và di lý từ Thanh Hóa về Bình Thuận để điều tra, xử lý theo qui định.

Nguyễn Tăng Minh tại cơ quan công an. Ảnh NHƯ Ý.

Theo hồ sơ, vào tháng 6-2006, Nguyễn Tăng Minh từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Bình Thuận làm ăn rồi xảy ra mâu thuẫn, đã dùng rựa chém gây thương tích cháu H, tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận với tỉ lệ thương tật 49%.

Sau khi gây án, Minh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Minh đã nhanh chân đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định truy nã Minh trên toàn quốc.

Sau khi bỏ trốn, Minh có thời gian dài liên tục di chuyển ở nhiều tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên làm thuê kiếm sống và lẩn trốn.

Sau thời gian dài nghĩ rằng Công an đã “bỏ quên” nên Minh về xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa là chỗ ở trước đây để sinh sống.

Ngày 26-5, sau khi xác định Minh đang có mặt ở địa chỉ trên, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an xã Thành Trực bắt giữ Minh, kết thúc 18 năm trốn truy nã của bị can này.