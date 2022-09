Công an đang làm rõ vụ nhận tro cốt sau khi gửi con

(PLO)- Do cần tiền tiêu xài, Nhất dùng “ảnh nóng” tống tiền người tình, chiếm đoạt 1,5 triệu đồng.

14/09/2022 12:36

(PLO)- Ngày 13-9, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Cường (43 tuổi, quê Nghệ An) để xử lý hành vi cướp giật tài sản.