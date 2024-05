Công an điều tra vụ một trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường 29/05/2024 21:34

(PLO)- Công an làm việc với Trường mầm non Hồng Nhung để điều tra vụ việc một trẻ mầm non tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường. Vụ việc xảy ra tại Thái Bình.