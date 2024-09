Công an Đồng Nai cấp căn cước cho 140 phạm nhân được đặc xá năm 2024 23/09/2024 14:41

(PLO)- Công an Đồng Nai đã thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho 140 trường hợp trong diện đang chấp hành án được xét đặc xá trong năm 2024.

Ngày 23-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đơn vị cùng công an các địa phương, Trại tạm giam Công an tỉnh và các Nhà Tạm giữ trên địa bàn tỉnh, tiến hành rà soát, xác minh, thu thập, cập nhật thông tin dân cư, cấp số định danh cho các phạm nhân trong diện đang chấp hành án được xét đặc xá năm 2024.

Thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Ảnh: CAĐN.

Theo đó, đã thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước cho 140 trường hợp trong diện đang chấp hành án được xét đặc xá trong năm nay tái hòa nhập cộng đồng đã hoàn thành.

Việc thực hiện thu nhận hồ sơ căn cước cho phạm nhân được xét đặc xá trong năm nay góp phần thể hiện rõ chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tạo cơ hội cho những người lầm lỗi sau khi được đặc xá trở về địa phương sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.