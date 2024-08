Giám đốc Công an Đồng Nai khen thưởng 2 đơn vị trong thu nhận Căn cước cho trẻ em 12/08/2024 11:13

(PLO)- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khen thưởng 2 đơn vị công an phường đã xuất sắc hoàn thành cấp 100% chỉ tiêu thu nhận căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi trước thời hạn.

Ngày 12- 8, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa trao tặng Giấy khen cho 2 đơn vị công an phường đầu tiên đã xuất sắc về đích hoàn thành cấp 100% chỉ tiêu thu nhận căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi trước thời hạn trên địa bàn.

Hai 2 đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen là Công an phường Tam Hiệp và Công an phường Tân Tiến (TP Biên Hoà).

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen cho Công an phường Tân Tiến. Ảnh: CTT CAĐN.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khen thưởng, biểu dương tập thể lực lượng Công an phường Tam Hiệp và phường Tân Tiến đã nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành sớm nhất việc thu nhận và truyền dữ liệu cấp thẻ căn cước cho 100% trẻ em dưới 6 tuổi đăng ký thường trú và thực tế cư trú trên địa bàn phường.

Tại Công an phường Tam Hiệp và Công an phường Tân Tiến, Đại tá Nguyễn Hồng Phong đã kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác bảo vệ bí mật nhà nước của lực lượng công an; kiểm tra nơi ở và nơi làm việc, nơi tiếp công dân của Công an phường…

Đại tá Nguyễn Hồng Phong chỉ đạo công tác nghiệp vụ với lãnh đạo Công an TP.Biên Hoà và Ban chỉ huy Công an phường Tam Hiệp. Ảnh: Ảnh: CTT CAĐN.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, cán bộ chiến sĩ Công an phường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ; chấp hành nghiêm công tác trực ban, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm.

Dịp này, Đại tá Nguyễn Hồng Phong cũng đã thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở tại phường Tam Hiệp và phường Tân Tiến.