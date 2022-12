Công an Đồng Nai đứng đầu cả nước về thu nhận thông tin cấp CCCD

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai được biểu dương, đánh giá là đơn vị đứng đầu cả nước về dự án CCCD.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an tỉnh trong năm 2022.

Vì vậy, công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, làm cả ngoài giờ hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn tỉnh.

Tính đến nay, Công an Đồng Nai đã làm sạch dữ liệu dân cư đạt 98,38%; thu thập, đồng bộ thành công nhân khẩu đăng ký thường trú, đạt tỉ lệ 97%; đăng ký tạm trú, đạt tỉ lệ 86 % và thu nhận thông tin cấp CCCD, đạt tỉ lệ hơn 96 %.

Đặc biệt Công an tỉnh Đồng Nai là đơn vị vinh dự được biểu dương, đánh giá là đơn vị đứng đầu cả nước về Dự án CCCD. Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Công an Đồng Nai được Bộ Công an đánh giá, xếp loại xuất sắc và đứng thứ 4/63 tỉnh, TP.

Thông tin mới về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1-1-2023 (PLO)- Từ 1-1-2023, khi thực hiện các thủ tục liên quan thuế, đất đai, nhà ở, giáo dục... người dân không phải nộp hay xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

VŨ HỘI