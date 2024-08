Công an Đồng Nai ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp lễ 2-9 29/08/2024 20:58

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 2-9 và năm học mới.

Chiều 29-8, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông dịp Lễ 2-9 và năm học mới 2024 – 2025.

Dự buổi lễ ra quân có ông Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ Công an các đơn vị, địa phương.

Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì buổi lễ.

Đợt ra quân này, Công an tỉnh Đồng Nai huy động lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tập trung phòng ngừa, kéo giảm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, các loại tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, tập trung bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông Lễ 2-9 và năm học mới 2024 - 2025 trên địa bàn.

Lực lượng Cảnh sát thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng Công an nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, yêu cầu Công an huyện, thành phố trên địa bàn đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông.