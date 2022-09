Công an giữ 1 người nghi có liên quan vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Chiều ngày 9-9, lực lượng hình sự công an tỉnh Đồng Nai giữ một người đàn ông nghi vấn đã dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, công an đã tiến hành giữ người này tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai). Người bị giữ mặc bộ đồ màu đen, có vóc dáng giống nghi can đã thực hiện vụ cướp ngân hàng tại ở cổng KCN Tam Phước (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Hiện công an đã đưa người này về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Đến 16 giờ cùng ngày, trao đổi với PLO.VN về thông tin bắt được nghi can cướp ngân hàng ở Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: “Thông tin chưa chính xác. Khi nào chính xác công an tỉnh sẽ thông tin”

Ngoài ra, lãnh đạo công an TP Biên Hòa cũng khẳng định những thông tin bắt được nghi can cướp ngân hàng là “chưa chính xác”.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30, một thanh niên mặc áo khoác đen, quần đen dựng xe máy ven đường quốc lộ 51 phía đối diện với cổng Khu công nghiệp Tam Phước (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai), cách ngân hàng khoảng 80m.

Sau đó nghi can đi vào ngân hàng, lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang giao dịch và ngồi chờ đến lượt giao dịch. Tên cướp bước vào Ngân hàng vẫn đội mũ bảo hiểm và ngồi ghế chờ giữa ngân hàng. Ngồi quan sát khoảng hơn 1 phút sau, nghi can đứng dậy tiến vào quầy thu tiền của một nam nhân viên.

Ngay sau đó tên cướp lập tức rút súng bắn chỉ thiên khiến cho khách hàng và nhân viên ngân hàng nháo nhào bỏ chạy. Tên cướp chĩa súng thẳng vào nam nhân viên ngân hàng uy hiếp yêu cầu đưa tiền. Lúc này bảo vệ ngân hàng chạy vào cầm ghế nhưng không dám tiếp cận vì tên cướp đang chĩa khẩu súng.

Khoảng 1 phút sau, nhân viên ngân hàng cho tiền vào bịch túi màu đen đưa tên cướp thì hắn nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51 để lấy xe máy. Một số người đuổi theo nhưng tên cướp đã nổ súng khiến những người này đứng lại. Tên cướp lên xe phóng đi hướng huyện Long Thành. Tên cướp lấy đi khoảng 800 triệu đồng...