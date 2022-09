Dùng súng cướp tiền táo tợn tại 1 ngân hàng ở Đồng Nai

Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 40 phút ngày 8-9 tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank cổng KCN Tam Phước (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Vào thời điểm trên một thanh niên mặc áo đen, quần đen đi vào Phòng giao dịch của ngân hàng Vietcombank rồi dùng súng khống chế nhân viên tại đây cướp tiền. Sau khi cướp được tiền, nghi can bỏ chạy qua đường hướng đối diện đã để sẵn xe ở đó.

Một số người đã đuổi theo truy bắt nhưng tên cướp đã dùng súng uy hiếp. Một vài tiếng súng đã nổ khi truy đuổi tên cướp. Tên cướp đã lái xe bỏ chạy về hướng huyện Long Thành.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa xác nhận có xảy ra vụ việc. Hiện cơ quan công an đang điều tra truy bắt nghi can.

PLO tiếp tục thông tin về vụ cướp.