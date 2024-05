Công an Gò Vấp, Tân Bình và Tân Phú phá 3 chuyên án, thu hơn 64 kg ma túy 22/05/2024 07:20

(PLO)- Công an quận Gò Vấp, Tân Bình và Tân Phú đã triệt phá ba chuyên án ma túy, bắt nhiều người liên quan, thu hơn 64kg ma túy, súng, lựu đạn…

Ngày 22-5, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận Gò Vấp, quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện, triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố tổng cộng 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng về nhiều hành vi.

Phá đường dây ma túy qua chuyển hóa địa bàn

Theo điều tra, hồi tháng 3-2024, Công an quận Gò Vấp qua chuyển hóa địa bàn phát hiện các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Đinh Văn Tú Anh tổ chức trên địa bàn.

Đinh Văn Tú Anh đã bị Công an quận Gò Vấp khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Qua triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy này, Công an quận Gò Vấp xác định đây là nhóm tội phạm liên quận, tỉnh và có yếu tố nước ngoài.

Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý hành chính tám người về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ gần 17kg ma túy các loại.

Tang vật bị thu giữ gồm các loại ma túy được "ngụy trang" trong các hộp thực phẩm. Ảnh: CA

Tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét nguồn gốc cung cấp ma túy cho Tú Anh, Công an quận Gò Vấp đã phát hiện, bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở và kho cất giấu ma túy của hai người có liên quan, thu giữ gần 20kg ma túy các loại, 25 ngàn viên thuốc lắc được ngụy trang, cất giấu trong các hộp thực phẩm.

Nhận thấy tính chất, quy mô tổ chức hoạt động của đường dây rộng lớn, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ mở rộng truy xét.

Qua đó xác định, với thủ đoạn cất giấu, ngụy trang trong các hộp thực phẩm, các đối tượng đã giao ma túy nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ kết quả này, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm 15 người, thu giữ gần 1,4kg ma túy các loại.

Ma túy bị thu giữ. Ảnh: CA

Cùng thời điểm, Công an quận Tân Phú cũng đã rà dựng đường dây cung cấp ma túy, làm rõ và triệt phá bốn nhánh và năm phân nhánh “đầu dưới” tiêu thụ ma túy; qua đó đã khởi tố 13 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng.

Công an thu giữ tang vật thu giữ gần 3,81kg ma túy các loại, ba khẩu súng tự chế có tính năng tương tự vũ khí quân dụng và nhiều tang vật có liên quan.

Bắt 61 người, thu giữ hàng chục kg ma túy

Hai đơn vị này kịp thời trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) về các đặc điểm tương đồng trong phương thức, thủ đoạn hoạt động, cất giấu ma túy của hai đường dây tội phạm ma túy để cùng phối hợp đấu tranh chung các chuyên án.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP và sự đổi mới trong phối hợp, thu thập, đánh giá tài liệu chứng cứ lực lượng đấu tranh chuyên án đã triệt phá 17 nhánh và 09 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy; khởi tố tổng cộng 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng.

Các đơn vị tham gia phá án đã thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan. Ảnh: CA

Công an cũng làm rõ được đối tượng chủ mưu cầm đầu và tập trung lực lượng để phối hợp truy xét, bắt giữ.

Sự phối hợp kịp thời của các đơn vị đã ngăn chặn gần 43kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội, thu giữ bốn khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, một lựu đạn.

Ngoài ra, Công an quận Tân Bình đã triệt phá năm nhánh và năm phân nhánh “đầu dưới” tiêu thụ ma túy; khởi tố 22 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ vũ khí quân dụng; thu giữ 21,5 kg ma túy các loại, một quả lựu đạn, hai khẩu súng tự chế, bảy viên đạn cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Ma túy đá bị thu giữ. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, với tư duy đổi mới, cùng hiệu quả của việc ứng khoa học kỹ thuật; trong thời gian gần đây các đơn vị cấp huyện thuộc CATP đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn mà trước đây chỉ các đơn vị cấp phòng thực hiện.

Với phương châm “không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây tội phạm phạm, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu”, “xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”, các đơn vị đã phối hợp truy xét làm rõ dòng chảy “ma túy” và xử lý triệt để, tập trung xác minh, truy xét kết hợp các biện pháp điều tra tố tụng.

Kết quả này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ khác, không kể địa giới hành chính trong đấu tranh với tội phạm ma túy có tính chất xuyên quốc gia.

Với những thành tích xuất sắc như trên, ngày 21-5, CATP đã tổ chức trao khen thưởng nóng đối với những tập thể, cá nhân xuất sắc trong đấu tranh, khám phá chuyên án.