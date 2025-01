Thông tin phản hồi: Công an huyện Tân Biên, Tây Ninh trả lời về đơn phản ánh bị lấy tài sản và chiếm nhà 08/01/2025 07:30

(PLO)- Công an huyện Tân Biên cho biết do đương sự là anh, chị, em ruột; quá trình chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu tài sản có nhiều tình tiết khó khăn, phức tạp nên thời gian thụ lý kéo dài.

Trả lời đơn phản ánh của ông Trình Văn Phụng (nhà số 36, đường Nguyễn Chí Thanh, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về việc bị một nhóm người vào nhà lấy tài sản, chiếm nhà, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết:

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Trình Văn Phụng, Công an huyện Tân Biên xét thấy: Vụ việc ông Trình Văn Phụng phản ánh đến Báo Pháp Luật TP.HCM hiện do Công an huyện Tân Biên đang thụ lý giải quyết tin báo từ ngày 25-5-2023.

Tuy nhiên, quá trình thụ lý, xác minh nhận thấy việc tranh chấp đất, tài sản giữa ông Trình Văn Phụng và các ông/bà Trình Văn Minh, Trình Thị Mỹ, Trình Thị Tuyết, Trình Thị Dương và Trình Thị Hậu đều là anh, chị, em ruột trong gia đình có nhiều tình tiết khó khăn, phức tạp trong quá trình chứng minh nguồn gốc, quyền sở hữu nên dẫn đến thời gian thụ lý kéo dài. Hiện tại, tin báo trên đang trong quá trình thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.