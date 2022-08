Công an khám xét một công ty xử lý môi trường ở Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng 10-8, Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông cho biết đang xác minh vụ việc có dấu hiệu nghi vấn việc vận chuyển hàng cấm từ công ty TNHH Xử lý Môi trường sạch Việt Nam (gọi tắt là công ty Môi trường sạch) tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên ra bên ngoài.

Theo thông tin ban đầu, công an thị xã Phú Mỹ tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện hai container được vận chuyển từ bên ngoài vào công ty Môi trường sạch để xử lý tiêu hủy hàng hóa theo quy trình. Tuy nhiên hàng hóa đã không được tiêu hủy mà có các phương tiện biển kiểm soát từ một số tỉnh thành ngoài Bà Rịa- Vũng Tàu như TP.HCM, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Dương… đến lấy hàng từ trong các container này rồi chuyển chở đi nơi khác. Hàng hóa trong các container là các loại phế phẩm từ nhựa, nhiễm dầu mỡ và có mùi hóa chất (nghi vấn là hàng cấm)…

Từ nguồn thông tin trên, lãnh đạo Công an thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp kiểm tra làm rõ. Khoảng 18 giờ ngày 9-8, tại khu vực ngã tư đường Hội Bài -Tóc Tiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế- Môi trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát Giao thông- Trật tự và công an xã Tóc Tiên đã dừng xe kiểm tra đối với xe tải biển kiểm soát 78C-029.94 do tài xế Nguyễn Thành Long (34 tuổi) cùng tài xế Nguyễn Quốc Hiệp điều khiển.

Qua kiểm tra bước đầu, các tài xế cho biết họ được một người tên B. thuê đến lấy hàng từ công ty Môi trường sạch trong khu xử lý rác thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ rồi vận chuyển đến khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (địa điểm cụ thể ông B. sẽ thông báo khi gần đến khu vực bỏ hàng).

Khoảng 13 giờ ngày 9-8, tài xế lái xe đến công ty để nhận hàng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày sau khi nhận đủ hàng, tài xế bắt đầu chạy xe ra ngoài để giao cho ông B như cam kết nhưng đến ngã tư Hội Bài- Tóc Tiên thì bị Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện. Các tài xế khai nhận số hàng hóa trên xe tải nhận từ công ty Môi trường sạch là thùng phi nhựa, can nhựa, bao nylon, các loại phế liệu nhựa … đã ép gọn.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển, buôn bán hàng cấm, Công an thị xã Phú Mỹ đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong số tang vật trên xe tải đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty Môi trường sạch.

Tại công ty, bước đầu lực lượng chức năng thu giữ các tài liệu, chứng cứ, tang vật có liên quan, niêm phong thu giữ theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục điều tra làm rõ.