Công an Khánh Hòa xác minh thông tin thất thiệt liên quan các lãnh đạo 25/11/2024 15:31

(PLO)- Công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, làm rõ các thông tin thất thiệt liên quan lãnh đạo tỉnh này đang lan truyền trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn trả lời báo Pháp Luật TP.HCM một số nội dung liên quan các thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây.

Công văn do Đại tá Đinh Hồng Nghiệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, ký nêu: liên quan đến các tài khoản mạng xã hội thời gian gần đây đăng tải các thông tin (chưa được kiểm chứng) về các sai phạm của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương, Công an tỉnh Khánh Hòa đã rà soát, phát hiện và đang xác minh, làm rõ sự việc.

Một trong nhiều bài viết đang lan truyền trên TikTok. Ảnh: XH

Đồng thời, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của thường trực Tỉnh ủy, thường trực UBND tỉnh.

Ngoài ra, Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản tham mưu chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động công kích, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an trên không gian mạng trong bối cảnh diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng trong thời gian tới.

Gần đây, trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số tài khoản cá nhân đăng tải nhiều thông tin liên quan đến các cá nhân, tổ chức thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa, kèm đó là nhiều hình ảnh cá nhân của các cán bộ lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương...

Trước đó, PV nêu câu hỏi với lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa việc trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về các sai phạm của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành và cả lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa.