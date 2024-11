Phó Giám đốc Công an Phú Thọ làm Giám đốc Công an Khánh Hòa 04/11/2024 16:15

(PLO)- Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 4-11, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến nhận công tác, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trung tướng Lê Văn Tuyến trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: LX

Đại tá Nguyễn Hữu Phước năm nay 48 tuổi, quê xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trước khi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Đại tá Nguyễn Hữu Phước trải qua các chức vụ như trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ từ tháng 11-2019 cho đến nay.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, đến nhận công tác, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng năm nay 55 tuổi, quê huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.