Công an kiểm tra, xử lý xe cơ giới, xe ba bốn bánh tự chế ở Chợ đầu mối Hóc Môn 07/10/2024 17:22

Sáng ngày 7-10, Đội CSGT-TT, Công an huyện Hóc Môn phối hợp Đội CSGT An Sương (PC08), Công an TP; Đội Trật tự Đô thị huyện; Đội cảnh sát Kinh tế và Ma túy, Công an xã Xuân Thới Đông tổ chức ra quân xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật; xe ba, bốn bánh tự chế tại Chợ Đầu mối Nông sản -Thực phẩm Hóc Môn (Chợ Đầu mối Hóc Môn).

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn với tài xế xe tải. Ảnh: CA

Sau hai giờ thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác đã kiểm tra định tính 25 trường hợp lái xe vào chợ.

Tổ công tác lập biên bản với các trường hợp vi phạm. Ảnh: CA

Kết quả, công an phát hiện một trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn dưới 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm. Ảnh: CA

Tổ công tác tiến hành lập sáu biên bản vi phạm hành chính tạm giữ một xe ô tô tải, hai xe mô tô, hai thùng xe lôi và hai xe ba bánh và các loại giấy tờ có liên quan.

Tổ công tác đưa các phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ để xử lý. Ảnh: CA

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về các quy định của Luật Giao thông đường bộ…